Reinas con orgullo

La Copa de la Reina ya está en Gijón. Un título más que este equipo para la historia pasea por las calles de su ciudad. Este éxito sirve también para gritar alto y claro que queda mucho para que la igualdad entre hombres y mujeres llegue al deporte. Lo dijo alto y claro Fernando Sierra, entrenador del Telecable Gijón que acaba de conquistar su cuarta Copa de la Reina de hockey sobre patines: "Tras las finales se hizo una foto que es una loa a la igualdad, la del equipo masculino ganador de la Copa del Rey y la del Telecable Gijón ganador de la Copa de la Reina juntos, es una imagen muy buena para avanzar en temas de igualdad. Pero os puedo asegurar que un solo jugador del Barcelona que levantó la misma Copa que ellas cobra lo mismo o incluso más que toda la plantilla del Telecable Gijón junta; y eso es indignante le pese a quien le pese. Eso es un ejemplo de que estamos muy lejos de valorar los éxitos de las mujeres igual que los de los hombres".

Sierra tuvo una intervención muy reivindicativa y también llena de elogios para sus jugadoras: "Ser profesional no va en el sueldo, sino en la actitud, en el trabajo y en la forma de vivir las cosas. Estas jugadoras dieron una lección de poderío en la pista. No es fácil ser favorito en un campeonato de eliminaciones directas y ante rivales que están haciendo una gran temporada"

La capitana, Sara Lolo, seleccionó su mejor momento de la Copa: "De quedarme con algo me quedo con lo que vivimos en Reus, el equipo estuvo perfecto en todo". "Nosotras damos mucho por el deporte y muchas veces el deporte no te devuelve todo lo que le das pero esto si es una moneda de cambio bonita, no solo para nosotras sino para toda la gente que nos acompaña cada día. Estos son días de alegría y agradecimiento" concluyó Sara Lolo. Y, demostrando que tienen sed de más éxitos, tras la celebración se fueron a entrenarse.