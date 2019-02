El Quirinal tiene nuevo inquilino en la coordinación de sus equipos de fútbol campo. Luis Castro asume el reto, apoyado en una larga trayectoria dentro del fútbol avilesino. Ahora, su misión será relanzar el proyecto del Quirinal. Luis Castro se mostró contento con su incorporación a la entidad verdinegra de la que señaló que "hoy en día es, probablemente, el club que mejor esté trabajando de toda la comarca de Avilés y desde el primer momento que tuve la posibilidad de venir aquí me ilusionó". A su vez, confirmó que "es verdad que otros clubes se pusieron en contacto conmigo, pero este proyecto me ilusionaba y no me lo pensé. Aquí estamos para trabajar con Lolo e intentar llevar al club a lo más alto posible".