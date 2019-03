La historia del ganadero de Quirós que construyó en su cuadra una pista para patinar llega al "New York Times"

La historia del ganadero de Quirós que construyó en su cuadra una pista para patinar llega al "New York Times"

Pablo Pato es un chico tímido. Al patinador de Llanuces, una aldea quirosana de apenas 33 habitantes, no le gusta llamar la atención. Pero hoy, al hombre que construyó su propia pista de patinaje en la cuadra en la que trabaja de sol a sol, no le queda más remedio. La historia, que contó LA NUEVA ESPAÑA, el pasado 1 de febrero ha adquirido relevancia mundial. La "Agencia Reuters", "New York Times", cadenas de televisión y publicaciones de medio mundo, como Rusia o Turquia, se han hecho eco de la genialidad de este asturiano.

Pablo Pato vive en Llanuces. Allí cuida de su padre y tío, ya ancianos. En la aldea, no hay equipamiento deportivo de ningún tipo, ni falta que le hace al ingenioso patinador. Él mismo se ha construido su propio parque de patinaje en la cuadra en la que trabaja. Poniendo unas barras por aquí, unas tablas por allá y reciclando la pala de su viejo tractor como cajón, practica sus trucos sobre las ruedas de sus ya icónicos patines amarillos.

En esa nave se encierra muchas noches febrilmente a practicar los trucos que va enseñándose a sí mismo. Tras agotadoras jornadas de trabajo agreste, brinca y cae una y otra vez sin más compañía que la animal, porque ensaya rodeado de las vacas a las que atiende día sí y día también. "Si no patinase dejaría de sentirme vivo, es una forma de saber que estoy, una forma tremenda de relajarme", asegura.

Pablo Pato, que mide cerca del metro noventa, se ha convertido en un patinador muy decente. Ha llegado a competir en un campeonato de España. Y eso que por su corpulencia, el equilibrio no debería ser lo suyo. Sin embargo, su experiencia domando caballos ha hecho que sea muy complicado que bese el suelo.

Ahora su historia se ha hecho viral. Medios de todo el mundo han replicado la historia que ya publicó este periódico:

The New Yor Times

The Independent (Irlanda)

Agencia Reuters

TRT HABER (Turquía)

Euronews

Star GR (Rusia)

Tele 5: