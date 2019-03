Otra marcha para meter la quinta

El Liberbank Oviedo ganó (71-63) el sábado al Araberri, sumó su cuarta victoria seguida, en lo que es su mejor racha de la temporada, acabó la jornada segundo en la clasificación y, a pesar de todo ello, el equipo se fue de Pumarín con la sensación de no haber ofrecido una buena imagen ante sus aficionados. Fue un partido trabado, con poco ritmo, en el que el Araberri, equipo que está en puestos de descenso, fue capaz de imponer su juego. El Oviedo, sin embargo, paró la rebelión a tiempo y se llevó la victoria.

Las palabras de Javi Rodríguez tras el encuentro, en las que se quejaba de haber completado una mala semana de entrenamientos y lamentaba lo que consideraba fue un partido flojo de su equipo, fueron, sobre todo, un toque de atención para sus jugadores. El técnico gallego no quiere que su equipo se pierda en un exceso de confianza, que se vea arriba en la clasificación y que piense que va a sacar los partidos sin dificultades.

Lo remarcaba en las declaraciones previas al encuentro de hoy (18.30 horas) en Castellón: "Es normal que cuando estás en una buena dinámica pienses que a veces los resultados vienen porque sí, por rachas, pero esas rachas son consecuencia del trabajo diario. Los entrenamientos de la semana pasada fueron malos, algo que se vio reflejado en el partido. Esto tiene que servirnos como una lección de cara al futuro y que nos valga hasta el final de temporada". Advertía el técnico gallego sobre el Castelló: "Para mí es un pedazo de equipo, dirigido por un gran entrenador. Es un rival complicado y si no lo vemos desde el principio lo vamos a pasar mal", añadía el entrenador. El largo desplazamiento tras jugar el sábado tampoco sirve a Javi Rodríguez de excusa, puesto que considera que viajan "como marqueses": "Viajamos en avión, como marqueses, así que no hay ninguna excusa para no competir desde el segundo uno contra el Castelló". El partido no será retransmitido y sólo se podrá seguir la evolución del marcador por la página de la Federación Española de Baloncesto.