España vuelve a Malta

La selección española disputará hoy (20.45 horas) su segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 (el primero lo ganó el sábado 2-1 a Noruega) ante Malta. España no jugaba en el estadio Nacional Ta'Qali de La Valeta desde hace más de 22 años. La última vez que el combinado nacional disputó un partido en el estadio maltés fue el 18 de diciembre de 1996, en la fase de clasificación para el Mundial de Francia 1998, con victoria por 0-3 para España. El asturiano Luis Enrique Martínez, actual seleccionador, formó parte de ese equipo dirigido por Clemente.

Pero si hay un partido entre España y Malta que le viene a la mente a cualquier aficionado es el que dio a España la clasificación para la Eurocopa de 1984 y en el que consiguió un histórico 12-1 cuando necesitaba ganar por once goles de diferencia. El seleccionador español, en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy, hizo referencia a ese partido y aseguró que lo celebró "gritando" y "cantando 'Asturias patria querida"', en la que destacó fue "una de las noches más bonitas" de su infancia.

El gijonés respondió a la crítica por la falta de acierto en el remate de España ante Noruega "Me llega la crítica porque nos comunican todo. Es un dato muy positivo tantos partidos marcando, ojalá sigamos con esa falta de gol", dijo con ironía. "Llevamos en siete partidos 19 goles a favor, una media de 2,7 por partido. El Barcelona hace 2,6 y es máximo goleador de la Liga. Para estar faltos de gol no pinta nada mal", sentenció. "Mi idea de juego que pretendo instaurar es que intentamos atacar con once y defender con once, para que marque cualquiera, y que necesita que todos se involucren", añadía.

Para el seleccionador nacional, el que ganaron a Noruega el sábado fue "mejor partido que el 6-0 a Croacia".