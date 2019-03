Cisma entre Oviedo y Sporting por el trato a la afición y los daños en los dos campos

Sobre el césped de El Molinón, sonrientes, directivos de Sporting y Oviedo posan antes de la comida entre directivas. La calma antes de la tempestad (futbolística). Dos días después, Fernando Corral, portavoz del Oviedo, y Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, amigos lejos de la pelota, ejercen de portavoces en la guerra abierta entre las dos instituciones deportivas más representativas de Asturias. El derbi (el aficionado como protagonista) y sus consecuencias han logrado distanciar a Sporting y Oviedo justo en el momento en el que las relaciones parecían más estables. Los azules defienden que lo sucedido en el viaje a Gijón es la gota que colma el vaso, el último trato denigrante en una campaña de la que debe responsabilizarse LaLiga en última instancia. El Sporting responde por alusiones subrayando que se cumplió con lo pactado y denunciando comportamientos incívicos en El Molinón, con destrozos de material. Similares a los producidos por seguidores rojiblancos en el derbi del pasado noviembre, se justifica el Oviedo.

El club azul dio primero. Lo hizo a través de un comunicado que lanzó la polémica iniciada en las redes sociales al primer plano. En la extensa publicación, el club acusa a LaLiga, en el largo plazo, y al Sporting, por lo sucedido en el derbi, de maltrato a sus seguidores. El club anuncia una protesta contra la patronal y la suspensión de relaciones con el Sporting. Fernando Corral, portavoz del consejo azul, fue el encargado de verbalizar ayer la postura del Oviedo ante el Sporting y el resto de situaciones que considera injustas. "Las medidas de la seguridad privada del Sporting con nuestros aficionados fueron desproporcionadas. Nos hubiera gustado esa exigencia en el resto de zonas del estadio donde sí se vieron mensajes ofensivos contra Oviedo y elementos prohibidos. Desafortunadamente no vimos la misma diligencia en otros sectores del estadio. Llega un momento que uno tiene que decir 'se acabó' porque esto no es justo", explicó el consejero, que puso ejemplos del exceso de celo a la entrada al estadio: "Obligaron a retirar símbolos del Fondo Norte, que es una organización legal". Los controles de acceso se unieron, como denunció el Oviedo en su comunicado, a una estancia en el estadio "sin unas mínimas condiciones sanitarias", con dos baños para 600 aficionados la falta de un bar para comprar bebidas en una de las zonas.

Corral explicó que el Oviedo "siempre ha mantenido una relación cordial con el Sporting pero la representación del club la forman todas las personas que se desplazan, incluidos los aficionados". De ahí, el enfado: "Suspendemos las relaciones cordiales con todos los clubes que no tengan trato digno con los seguidores del Oviedo". El Extremadura, que en su momento negó el acceso a un grupo de seguidores azules, también se incluye en las críticas.

Preguntado por las medidas a adoptar, el consejero habló de "mantener la distancia. Normalmente antes de los partidos suele haber comida entre directivas y una relación cercana. Se analizará en el futuro". Al tiempo que explicó que "en las próximas horas nos pondremos en contacto con el Sporting; habrá una llamada entre presidentes".

Corral insistió durante su intervención en separar el derbi de la denuncia del club azul. Defiende el Oviedo que lo de El Molinón es solo un agravio más, que la situación viene de lejos. De ahí su reivindicación directa a LaLiga. Para mostrar el desligamiento, declaró que "entendemos que nuestros aficionados están sufriendo a nivel general, no tiene que ver con el resultado del último derbi. Felicitamos al Sporting por la victoria del domingo", aseguró Corral. "Queremos decirle a todos los estamentos del fútbol que estamos con nuestros aficionados", coronó su defensa.

La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) mostró su apoyo en un comunicado a la idea expresada por el club y elevó el tono para acusar a LaLiga de tratar "al aficionado como presunto delincuente". Su crítica trasciende de lo que sucedió en Gijón: "Día a día, partido a partido, vemos y sufrimos los abusos que LaLiga, sus dirigentes y trabajadores cometen con todas las aficiones. No somos la primera, ni de seguir esto así, seremos la última". Y cierra: "Están matando el fútbol, no se lo permitamos".

Tras la intervención del consejero azul (se produjo a las 11.30 horas) le tocó el turno de réplica a los rojiblancos (con una intervención que se inició a las 13.30 horas). "Lamentamos la decisión unilateral de romper relaciones. El Sporting se limitó a cumplir exhaustivamente con las normas que al efecto establece LaLiga y la ley contra la Violencia". Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, puso voz al comunicado emitido por la entidad rojiblanca para responder a la APARO y al Oviedo.

"Quizás el desconocimiento real de los hechos les haya llevado a tomar una decisión apresurada", deslizó Martínez sobre la posición del club azul, tras apoyarse en datos para argumentar la defensa respecto a la denuncia del presidente de la APARO, que aseguró que los seguidores que entraron por la puerta 6 de El Molinón solo tenían "un baño" a lo que añadió que "tampoco había bar para beber algo". "De 22 baños o cabinas individuales y 4 metros corridos de urinarios, con la entrada de los seis primeros autocares de aficionados visitantes se inutilizan y destrozan por estos seis cabinas", apuntó Martínez. "Se dispensó servicio de bar en las dos zonas habilitadas, se consumieron en el encuentro 483 botellas de agua, quedando un sobrante no requerido por los aficionados del Real Oviedo de 348 unidades, todo ello sin contar el servicio de cuatro mochileros con bebidas para aquellos aficionados que no querían bajar al bar de la zona baja", aseveró el vicepresidente rojiblanco, a lo que sumó "100 butacas arrancadas o inutilizadas".

"La declaración de alto riesgo conlleva, como debiera saber cualquier club por muy poco que lleve en el fútbol profesional, la obligación del organizador de reforzar las medidas de seguridad", continuó Martínez, que defendió la actuación de la empresa de seguridad, haciendo énfasis en el apartado en el que el Oviedo denunció que una seguidora llegó a quedarse en ropa interior. "Qué casualidad que la mujer a la que se alude en el comunicado sea un alto cargo de APARO, la cual fue invitada a cambiarse en los baños del estadio, declinando dicha oferta", detalló. La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) también defendió ayer la actuación de los trabajadores de seguridad de El Molinón a través de un comunicado en el que se subraya que "en ningún momento se aprecia desproporcionalidad en las acciones de control".

"El Real Oviedo desplazó cuatro personas de seguridad más su coordinador y, ni antes, ni durante, ni después del partido se nos hace observación alguna sobre cualquier anomalía", prosiguió el vicepresidente. "Ni el director de Integridad y Seguridad, ni el director de partido desplazado por LaLiga, ni las seis personas para control de accesos ajenas al club tomaron nota de incidencia alguna de las expuestas en el comunicado del Oviedo", ahondó. Martínez también puntualizó el incidente vivido minutos antes del partido, con el autocar en el que viajaban Joaquín del Olmo junto a empleados del Oviedo y familiares. "En todas las reuniones mantenidas con Delegación de Gobierno se acuerda que haría su entrada por la puerta cero, y una vez llegan al estadio se dirigen a la puerta del garaje sin autorización y por decisión propia, provocando un incidente entre los coordinadores de seguridad. Con posterioridad a dicho suceso, el coordinador del Real Oviedo se disculpó", desveló.

Por todo esto, el vicepresidente del Sporting manifestó la extrañeza del club rojiblanco porque, hasta entonces, las relaciones con el Oviedo, reconoció, "no solo habían sido correctas sino muy cordiales, de ahí la sorpresa por no haber tenido noticia alguna ni queja al respecto hasta la emisión de este comunicado, impropio de un club de la categoría del Real Oviedo". El vicepresidente remarcó que "no se puede acusar primero y preguntar después" y cerró su intervención con una frase que dijo "forma parte de los valores que inculcamos en Mareo: ganar fortalece tu amor propio y te hace fuerte de cara al próximo desafío, perder nos recuerda que debemos ser humildes y reconocer la superioridad de otros, los errores cometidos y aprender de ello". La Unión de Peñas Sportinguistas, Unipes, respaldó "al cien por cien" la postura del Sporting.

El cruce de declaraciones terminó con una rendija a la deportividad por ambas partes. "No tiene que ver con el resultado. Felicitamos al Sporting por la victoria", expuso Corral. "Felicitamos al Oviedo el día de su cumpleaños", coronaba el comunicado del Sporting. Una tregua en una guerra que distancia a las dos instituciones.