Oviedo y Sporting se evitan

La capital de España fue ayer el escenario del primer encuentro entre el Oviedo y el Sporting tras la crisis institucional entre los dos equipos después del derbi en El Molinón y la "interrupción" de relaciones por parte de los carbayones. Los dos presidentes, Javier Fernández por el Sporting y Jorge Menéndez Vallina por el Oviedo, acudieron ayer a la asamblea de la Liga en Madrid (organismo contra el que también protestó el Oviedo) y el encuentro no sirvió para acercar posturas o tratar el asunto. No hubo siquiera un saludo a la entrada entre dos presidentes que hace solo cinco días compartieron mesa, mantel y se fotografiaron juntos en El Molinón. Javier Fernández llegó primero, acompañado del consejero Ramón de Santiago. Cargando una maleta -después cogería el AVE para acudir al Málaga-Sporting de La Rosaleda-, accedió por la puerta de la entrada principal a las 11.28 horas. Solo un minuto después, pero con un intervalo suficiente para evitar las fotografías juntos, llegó Vallina. Se saludó de forma afectuosa con el presidente del Sevilla, José Castro, y con Clemente Villaverde, gerente del Atlético de Madrid.

Más de dos horas después, a la 14.43 horas, abandonó el edificio Javier Fernández, que atendió a los micrófonos de la Televisión del Principado de Asturias (TPA). "Nosotros la polémica ya la dejamos atrás y lo que pensamos es en el partido de esta noche (por ayer por la noche), que es muy importante. Esto es una asamblea de la Liga y no tiene nada que ver en la polémica entre los dos. Las relaciones están interrumpidas unilateralmente por ellos y nosotros no hemos dicho nada ni en un sentido ni en otro. Seguimos igual", dijo Javier Fernández antes de poner rumbo a Málaga. Vallina salió más tarde del edificio y no coincidió con Fernández. Ambos equipos, pues, no han mantenido comunicación directa desde el día del derbi. Sí que han hablando, según distintas fuentes, aunque debido a su actividad profesional y no por el fútbol, el consejero azul Fernando Corral y el vicepresidente rojiblanco Javier Martínez. Ambos comparten la vicepresidencia de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea).