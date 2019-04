Una oportunidad para que los futbolistas se sientan como verdaderos profesionales. Con esta filosofía nació la Oviedo Cup hace ya más de una década. Desde entonces, el torneo ha evolucionado hasta convertirse en un escaparate y un referente del fútbol base, donde se dan cita las mejores canteras del balompié nacional.

De los 340 equipos que participan, la mayoría son de Asturias. Es una oportunidad única de medirse a otros clubes que cuentan con una historia al alcance de pocos. "Todos los equipos asturianos debemos de dar las gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de competir, de jugar, contra equipos de primer nivel", señala Álex Álvarez, técnico del Berrón cadete.

En la Oviedo Cup hay 175 equipos astuirnas y el resto procede de otras comunidades españoles y siete del extranjero. Para los conjuntos asturianos, la Oviedo Cup es una cita marcada en el calendario. "Ya llevamos días hablando de esta competición, hay que motivarlos", dijo Ángel Fernández, coordinador del Vallobín. Y es que técnicos, presidentes y jugadores destacan la importancia de un torneo que ha puesto en el mapa a Oviedo y a Asturias. "Yo jugué dos años el torneo y es una experiencia increíble. Yo diría que ya es un torneo profesional", señala Luis Blanco, ahora técnico del Hermanos Llana alevín sub-12. Como anécdota, en el programa de radio que cada día analiza la actualidad de la competición en el canal oficial de YouTube de la competición, el exjugador contó que cuando él militaba en el San Claudio le entrenó Nacho Canal, que ya formaba parte del equipo fundador y organizador del torneom en una de las primeras citas en la Oviedo Cup.

En la competición hay equipos de toda Asturias: TSK Roces, Bosco, Quirinal, Covadonga, La Corredoria, Avilés, Astur, Peña Beryma, Veriña, Grujoan, Sporting, Oviedo, San Claudio, Romanón y Codema, entre otros, son un ejemplo. Y todos destacan lo mismo. "Es una oportunidad única para los chavales", señaló Pepe Rivera, presidente del Grujoan. Opinión que comparte Ángel Fernández, coordinador del Vallobín, que indica que "es una experiencia que los jugadores no van a olvidar nunca". El coordinador del club del Naranco, que participa en la Oviedo Cup con siete equipos, subraya que lo que le pide a sus jugadores es que "disfruten, que vivan la experiencia como una oportunidad".

Al igual que César, presidente de la Peña Beryma, que antes de comenzar el torneo aconsejó a sus futbolistas que "aprovechen la experiencia, que disfruten al máximo porque igual no vuelven a jugar un torneo de estas características". El dirigente, que tiene cuatro equipos en competición, añadió que "este torneo es un lujo para Oviedo, por lo que mueve, y para los chavales, que tienen la oportunidad de enfrentarse a equipos de otro nivel", algo que corrobora el presidente del Grujoan: "A los futbolistas les hace mucha ilusión jugar la Oviedo Cup, es un lujo para ellos y para nosotros como club, también".

Que los jugadores experimenten algo parecido a lo que ven hacer a sus ídolos por la televisión es uno de los objetivos de un torneo que lleva ya trece ediciones. Y poco a poco los organizadores lo van consiguiendo. "Es una experiencia única, te da la oportunidad de conocer a otros jugadores", apunta Pedro Canal, futbolista del Astur, que ya debutó en la presente edición del torneo internacional. A su lado, Pedro Núñez, futbolista del Vallobín, va a por todas: "Queremos ganar". Y es que todos tienen la ilusión de proclamarse campeones, aunque el nivel es tan alto que no siempre se cumple el objetivo.

Como es habitual, por las gradas de las sedes de la Oviedo Cup se han ido dejando ver exjugadores de relumbrón, que por una cosa u otra están involucrados en el fútbol base. Míchel Salgado, ex del Real Madrid, es una habitual. Y José Aurelio Gay, que jugó en el Oviedo entrre otros equpos, vino en la pasada edición de la mano de la escuela japonesa del Evergrande. El asturiano Cazorla es otro de los habituales en el torneo. Otros de los que no ha desaprovechado la oportunidad de acercarse a Oviedo es Xabi Alonso, al que se le pudo ver disfrutando de los partidos que disputaba el Canillas, el equipo donde juega su hijo Jon. Una presencia que no pasó inadvertida entre los aficionados que se lo encontraron por los campos en los que se disputa un torneo en el que la responsabilidad de ganar recae en los más pequeños.

Hoy, jornada de finales. La Oviedo Cup llega hoy a su última jornada, con un apretado calendario de partidos, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, que servirá para decidir los campeones de las distintas categorías.