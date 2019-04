Davo Fernández y poco más

Un solitario tanto de Davo Fernández permite al Caudal colocarse segundo y que Manolo Simón sume su primer triunfo como entrenador de un Caudal Deportivo que no acaba de coger la forma.

Los mierenses, tras el descalabro de la pasada jornada cuando cayeron en Tuilla, llegaban al duelo ante el Praviano con la necesidad imperiosa de vencer si querían jugar la promoción, y lo consiguieron. Eso sí, no fueron capaces de disipar las dudas de una afición mierense que no acaba de creerse que este equipo sea un candidato serio al ascenso a Segunda B. El Caudal se impuso con un tanto del canterano Davo, pero no tuvo ni frescura ni juego para dominar a los de Manel. Los caudalistas, tras una primera parte gris, llegaron a la segunda mitad apremiados por la necesidad, pero no fueron capaces de crear ocasiones. El gol llegó en un centro de Cristian que remató el mierense para dar tres puntos claves a los de Simón.