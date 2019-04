El Teslacard Gijón sigue vivo

A falta de tres jornadas para el final de la LEB Plata, el Teslacard Círculo Gijón se mantiene con vida para luchar por la permanencia. Logró la licencia para soñar con su triunfo en Vic, ante un rival directo, por 67-72. El encuentro en tierras catalanas no fue el más lúcido en el porcentaje de tiros de campo, pero decidieron los tiros libres. En este apartado, el equipo que entrena Nacho Galán apenas concedió siete lanzamientos al cuadro local por 24 de los gijoneses, que contabilizaron en este apartado un alto acierto del 79%, que fue decisivo en un partido apretado. Con esta victoria, el Círculo se mantiene en puestos de descenso, a un victoria del filial del Baskonia, que no erró en su duelo ante La Roda para mantener el colchón de un triunfo a su favor. Misma renta con la que cuenta Bodegas Rioja por lo que todo queda abierta para un final de temporada de infarto. Y a ambos equipos, el Círculo vence en el "basket-average".

En el duelo de ayer, el inicio estuvo marcado por la igualdad, con mucho respeto entre ambos equipos debido a lo mucho que había en juego. El que cayese derrotado, tenía muy cuesta arriba la salvación porque la brecha era demasiado grande para el poco terreno que queda por delante. En ese factor psicológico, el equipo gijonés salió vencedor porque fue capaz de lograr las primeras rentas a su favor, con lo que eso supone para la mente de un jugador. Kimbrough, con ocho puntos en el primer cuarto, macó la distancia para poner el 10-17 en los primeros diez minutos, noqueando el ataque catalán.

Incluso el Teslacard se llegó a situar con un colchón de once puntos a su favor (13-24) de la mano de Saúl Blanco, con cuatro puntos consecutivos, mientras Vic se agarrotaba en sus ataques. Cada acción, cada canasta, se celebraba con rabia, sabedores de la importancia que tenía un partido catalogado como final. El duelo entró en una dinámica de errores que acortó la renta del Círculo Gijón, que se fue al descanso con 30-34 y con la amenaza de Fornas haciendo acto de presencia.

En un continuo ida y vuelta, en el que primó más el temple y el acierto, que el aspecto táctico, la igualdad fue máxima. Si el Vic se ponía a tiro, el Teslacard anotaba para tener una renta de dos acciones, impidiendo que la confianza del cuadro catalán fuese en aumento. Saúl Blanco asumía la responsabilidad, subía la bola como base y, como no, lanzaba con su finura habitual. A pesar de ello, Vic empataba y en la primera acción del último cuarto se ponía por delante con 50-47.

Llegaba el momento crucial y el Teslacard Gijón supo solventarlo. Primero con un improvisado concurso de triples entre ambos conjuntos que mantenía la igualdad y en el que el error, podría costar muy caro. Así fue. Los tiros libres entraron en juego para sumar en el caso del Teslacard que esta vez supo definir a su favor un marcador apretado.

Torrent golpeó para los locales con el 64-63, al cual respondió Prinsloo a falta de 75 segundos por disputarse. Y Osayande, con un tiro libre y una entrada cargada de potencia a canasta, ponían el 64-68. Pero aún no estaba dicho porque Garrote metió ligeramente el miedo en el cuerpo con su triple, aunque a Prinsloo no le tembló el pulso para convertir dos tiros libres y obligar a Vic a lanzar un triple que erró por medio de Jacobo. Saúl Blanco puso la puntilla con dos nuevos tiros libres que cerraban un triunfo vital por 67-72. Eso sí, el Teslacard no pudo voltear el "basket-average" de +7 de Vic, pero se fue con algo más importante: una victoria que puede dar una permanencia.