El Lealtad quiere acercarse al título ante el Universidad

La competición en la Tercera División asturiana entra en su tramo decisivo con todo por decidir salvo una de las plazas de descenso que ya está ocupada con el regreso del San Claudio a Preferente. Esta tarde se disputan seis duelos en la trigésimo quinta jornada entre los que destaca la visita del Universidad de Oviedo al Lealtad. Un choque que se disputará a las cinco y media de la tarde, y que es clave tanto para la zona alta como para la baja.

Los maliayos necesitan vencer para dar otro pasito más hacia el título liguero. Samuel Baños, técnico del Lealtad, tiene dos bajas importantes como son las del sancionado Jorge Fernández y la del lesionado Damián. Dos jugadores claves en sus esquemas. En el bando universitario confían en dar la sorpresa para apurar sus opciones de salvación.

Otro encuentro vital en la zona alta será la visita del Caudal al Colunga, un choque previsto para las siete de la tarde. Los de Manolo Simón necesitan vencer para asegurarse su presencia en la promoción de ascenso. El nuevo entrenador caudalista tiene las bajas de los lesionados Mendi, Íker Alegre y Abraw además de la del sancionado Yosu Camporro.

Si el Caudal no puede fallar en Santianes es porque el Covadonga confía en no hacerlo en el Suárez Puerta, a las 17 horas, contra el Real Avilés y seguir mostrando su candidatura a las plazas de promoción. Otro choque relevante para la lucha por entrar en plazas de privilegio es el que disputarán el Llanes y el Mosconia en San José a la misma hora. Los llaniscos están alejados en siete puntos del cuarto, pero no tiran la toalla y necesitan vencer. En la lucha por la permanencia Madalena Morcín y Siero, a las 17.15 horas en Santa Eulalia, jugarán un duelo fratricida mientras que el descendido San Claudio visita al Tuilla en un choque previsto para las seis de la tarde.