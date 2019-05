Iturraspe y Rico no seguirán en el Athletic la próxima temporada

El Athletic Club confirmó que comunicó a los jugadores Ander Iturraspe y Mikel Rico, que terminan su vinculación con la entidad el próximo 30 de junio, su decisión "de no prolongar sus contratos" y que, por lo tanto, no seguirán en el equipo la próxima temporada. Iturraspe, de 30 años, se formó en las categorías inferiores del club desde alevín y jugó un total de 320 partidos con el Athletic en las últimas once temporadas. Por su parte, Rico, de 34 años, fichó por el conjunto bilbaíno en 2013 procedente del Granada y en estas seis campañas acumuló un total de 176 encuentros.