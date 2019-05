Cita de altura para el Navia

Hay nervios, pero lo que no falta es ilusión y trabajo. El equipo femenino junior del Club Baloncesto Navia competirá en el Campeonato de España, que acoge Avilés del 5 al 11 de mayo, tras quedar subcampeonas de Asturias. No era lo esperado. Llevan tres años trabajando el equipo femenino, han sufrido algunas lesiones en la temporada y juegan con las deportistas de Navia y concejos de la zona, sin fichajes. Sin olvidar el esfuerzo semanal para asistir a todos los partidos, con una hora como mínimo de desplazamiento desde el Occidente. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa y las jóvenes deportistas demostrarán en pista qué es lo que las ha llevado hasta allí.

"Estamos motivados y, sobre todo, con ilusión; nuestro objetivo deportivo es dar el mejor nivel y con la mayor exigencia, pero también que lo disfruten", señala el entrenador del conjunto, Sergio Álvarez. El equipo, con tan sólo cinco chicas de categoría junior, se completa con las cadetes, aumentando el mérito de los triunfos cosechados. "No podemos hacer fichajes y jugamos con jugadoras de la zona, por lo que el equipo tiene más mérito, aunque yo no puedo tener más, lo que pido me lo dan", agradece Álvarez.

Y para encarar el campeonato de España, para el que se clasificaron al quedar subcampeonas de Asturias (el equipo campeón, la ADBA, participa como anfitrión) han planificado unos entrenamientos específicos en las últimas dos semanas, tanto en el aspecto físico como táctico, que las ha tenido totalmente concentradas en la cita. Centradas pero sin perder la perspectiva. Para la mayoría de ellas, será su estreno en un campeonato nacional, aunque también hay jugadoras con experiencia que ya han participado en otras categorías.

"Va a ser una experiencia espectacular por la cantidad de equipos y jugadoras que ya son casi profesionales, será algo increíble para todos", avanza el entrenador del conjunto, que trabaja las sesiones en el polideportivo de Navia, hasta donde llegan jugadoras desde otras localidades como Vegadeo.

"Se valora poco lo que hacen equipos como el nuestro. Para jugar cualquier partido tenemos un desplazamiento de mínimo una hora en coches o furgoneta y, en ese sentido, hay que agradecer que los padres ayudan mucho". Allí estarán las familias de las jugadoras naviegas para apoyarlas en los cruces del Campeonato de España. Un esfuerzo que da ejemplo y difunde el deporte femenino en la zona: "Apoya el efecto llamada", estima.

El conjunto femenino junior llega con ilusión y ganas de demostrar el gran papel que hicieron en la liga regional. Y, si se puede, dar alguna sorpresa. Las chicas se están preparando a fondo y cuidando cada detalle para una competición muy exigente.