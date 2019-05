Contador recibe hoy la insignia de oro de la Vuelta a Asturias

El exciclista Alberto Contador, que durante su carrera profesional participó en varias ediciones de la Vuelta a Asturias, recogerá hoy, a las 21 horas, en la plaza Trascorrales de Oviedo, la insignia de oro de la ronda asturiana, que cada año otorga el Club Ciclista Aramo.

El jurado tuvo en cuenta a la hora de otorgar este reconocimiento "su contribución al engrandecimiento del mundo del ciclismo, con una trayectoria profesional cargada de éxitos para el ciclismo español, con dos Tour de Francia, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España, entre otras múltiples victorias, muchas de ellas con el paisaje asturiano como protagonista".

Alberto Contador (Madrid, 6 de diciembre de 1982) ha desarrollado su carrera profesional en el mundo del ciclismo entre los años 2003 y 2017. Ha formado parte de diversos equipos, entre los que figuran ONCE-Liberty Seguros, Discovery Channel, Astana, Saxo Bank Sungard-Tinkoff, Trek-Segafredo. Su palmarés está marcado por importantes triunfos en las grandes carreras por etapas. Así, cuenta con dos Tour de Francia (2007 y 2009), dos Giros de Italia (2008 y 2015) y tres Vueltas Ciclista a España (2008, 2012 y 2014).

La Vuelta Ciclista a Asturias otorga cada año dos distinciones más. Una de ellas reconoce la fidelidad de los patrocinadores; en este caso, la pastelería Auseva, por su apoyo durante décadas. La otra, para personas que, desde la organización, contribuyen a hacer posible la carrera, y que será para Salvador González, en reconocimiento a esa trayectoria.

Por otra parte, por cuarto año consecutivo, la Vuelta Ciclista a Asturias organiza dos "ciclo carreras" para recaudar fondos a beneficio de la Asociación Galbán. Se desarrollarán durante el mediodía del domingo en Oviedo, coincidiendo con el final de la Vuelta en la calle Uría. Las "ciclo carreras" solidarias desde 2016, en colaboración con Supermercados Masymas, dejaron una recaudación de 5.000 euros en las tres ediciones anteriores, que fueron directamente a la lucha contra el cáncer. Durante las dos ediciones anteriores se reunieron en las calles del centro de Oviedo más de 1.300 personas.

Dani Viejo (Quirós, 1997) será el único asturiano en la Vuelta dentro del equipo Euskadi Murias, que viene a la carrera con grandes escaladores en forma como Óscar Rodríguez, Bizkarra, Bravo e Iturria. "Una carrera tan dura no me va bien, pero estoy contento de correr ante mi afición, y seguro que trabajaré para mis compañeros", señala el velocista. Viejo, que este año corrió la Vuelta a Turquía y Omán y clásicas francesas y portuguesas, tiene claro que "me tocó sacrificarme por los compañeros y es un orgullo hacerlo. Ahora, habrá que sufrir en casa. Seguro que en las Vuelta a Madrid y en la de Aragón tendré más opciones de brillar al no haber tanta montaña".