Juan Gomila diseñará el cartel del Descenso del Sella

Juan Gomila, barcelonés afincado en Gijón desde que contaba 5 años, uno de los artistas referenciales en el panorama español posterior al desarrollo del arte pop, será el encargado de elaborar el cartel de la 83ª edición del Descenso Internacional del Sella, que se disputará el próximo 3 de agosto entre los puentes de Arriondas (Parres) y de Ribadesella.

La trayectoria profesional de Gomila como artista arranca en los años 60 del siglo pasado, llegando a representar a España en la Bienal de Alejandría -se llevó el primer premio en 1974-, así como también en la Bienal de Sao Paulo y en la de Venecia. "No suelo hacer carteles, pero conocía a Juan Manuel Feliz, ya me había hablado de ello hace unos años y este año me ilusionó la idea", comentó el artista.

En su juventud, Juan Gomila practicó la gimnasia artística, en la época en la que esa disciplina tenía gran arraigo popular gracias a la retahíla de éxitos de Joaquín Blume. El artista elegido por el CODIS toma el relevo a César Frey, "El Séptimo Crío", autor del cartel del Sella-2018. Son dos estilos artísticos diferenciados, pero "las técnicas son todas parecidas, lo único que importa es el resultado". Y, en definitiva, "luego con los colores y la composición se trata de conseguir que veas el cartel y que te atrape", matizó.

Regional de travesías. Mañana, la ría de Navia albergará el 32º Campeonato de Asturias de travesías, a partir de las 18.40 horas, organizado por el Club Los Albiones en colaboración con la Federación de Piragüismo del Principado. Previamente, a las 17.35 horas, está programada la disputa del XIII Regional de travesías para las categorías de veteranos, kayak y canoa, hombres y mujeres. Además, a las 15 horas tendrá lugar la tercera prueba de los Juegos Deportivos del Principado para las categorías inferiores, organizada por la Dirección General de Deporte.