El Círculo se juega la permanencia en Morón

El Teslacard Círculo Gijón viaja en cuadro a Morón, donde esta noche (20 horas) se juega gran parte de sus opciones de permanencia. El técnico Nacho Galán tendrá que hacer encaje de bolillos, ya que solo ha viajado con siete jugadores debido a las bajas de Ángel Moro (larga duración), Rubén Suárez, Nelson Yengue y Javi Menéndez.

El encuentro ante el primer clasificado de esta segunda fase puede ser el duelo clave para el futuro del equipo en la LEB Plata. El cuadro gijonés no depende de sí mismo y espera el tropiezo de alguno de sus rivales -L'Hospitalet, Eleyco Baskonia o Clavijo- para darles caza siempre y cuando logren el triunfo en su partido, una tarea nada sencilla.

Nacho Galán estudia la fórmula de que su equipo no baje el nivel de intensidad durante los cuarenta minutos de juego en busca de un resultado positivo. A su favor se encuentra que, hasta la fecha, el equipo llega a este tramo de la competición con oxígeno en sus piernas debido al reparto de minutos. No en vano, salvo el caso de Kimbrough, que es el jugador más utilizado de toda la competición, el resto no aparecen en los primeros puestos del ranking en cuanto a minutos disputados. En Morón necesitan frescura para sumar un triunfo que puede valer una permanencia.