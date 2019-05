Golpes solidarios en Las Caldas

El jugador profesional de golf Gonzalo Fernández Castaño prestó todo su apoyo a los aficionados de Las Caldas, a la Fundación "Pequeño Deseo" y a la familia de Guille, en la quinta edición del torneo "Amigos de Guille", que se desarrolla en el Campo Municipal de Golf Las Caldas desde el pasado viernes.

Desde que tuvo conocimiento de la historia de Guille y recibió el libro que escribió su padre, Fernández Castaño quiso venir a Oviedo para colaborar con el torneo que recuerda a un niño que fue un enorme enamorado del golf. Este año sus compromisos profesionales se lo han permitido. "Tengo una semana libre, prepararlo todo que hago lo que me pidáis" comentó Gonzalo a Juan Rico, padre de Guille. Con este compromiso, el club, los gestores del campo, la Fundación "Pequeño Deseo" y la familia organizaron el torneo y el clínic para los muchos aficionados asturianos que participan en el mismo.

"Es una experiencia única, es la primera vez que participo en un acto así. Estoy feliz de estar aquí y compartir el recuerdo de Guille" dijo el profesional, para a continuación iniciar su clínic, en el que durante una hora explicó con todo tipo de detalles su rutina de trabajo: "Madrugar mucho, aseo personal, gimnasio, desayuno, campo de prácticas, competición, gimnasio, descanso y volver a repetirlo al día siguiente, incluso los días que no tengo torneo".

Gonzalo dio detalles de cómo prepararse emocionalmente y reconoció que todavía se encuentra en forma para seguir jugando al máximo nivel. "Regreso de mi aventura americana, en la que cogí una gran experiencia. No todo fue fácil ni bueno, pero ahora que regreso al Circuito Europeo, con 38 años y más poso, espero volver a los primeros puestos de los torneos, igual que lo hizo Tiger Woods recientemente".

Seguidamente, Gonzalo inició el clínic de juego para cinco niños, seleccionados en un sorteo realizado en la escuela de Las Caldas y también para dos adultos abonados del campo. Con ellos estuvo cariñoso, atento y paciente, dando consejos y corrigiendo detalles de su swing, bajo la atenta mirada de muchos jugadores que comprobaron la humildad de Fernández Castaño.

Hoy Gonzalo jugará en Las Caldas el torneo "Amigos de Guille" en equipo con Ángel Rico y como compañeros tendrá a Juan Rico y Carlos Trinidad, padre y profesor de Guille. Fernández Castaño dijo que "no conozco el campo, pero me he preparado estos días de visita en Asturias. Fui a cazar a la zona de Felechosa y aunque la puntería no fue buena estoy preparado para las cuestas y para atender a los 'Amigos de Guille' en el torneo".

Juan Rico, padre de Guille, se mostraba muy emocionadoo. "Son muchos recuerdos y emociones y estoy muy agradecido a todos los que organizan, participan y colaboran con el torneo, que eran sus amigos y que cada año se acuerdan de él. Son muchos los nombres y de algunos me olvidaré, pero a Cipriano, Chus, Pedro Vega, Carlos, Trinidad, Canteli y especialmente Gonzalo Fernández Castaño les estoy eternamente agradecido, así como a todos los jugadores de Las Caldas y de muchos campos de Asturias, por el cariño recibido", comentó Juan Rico.