El Vetusta persigue su sueño ante el Izarra

El Vetusta no se rinde y no pretende aflojar en la ilusión por intentar colarse en el play-off de ascenso a Segunda. Quedan tres jornadas y el filial azul juega hoy contra el Izarra navarro a domicilio, un conjunto que lucha por no descender a Tercera- va 14º clasificado con 41 puntos, los mismos que el Irún, que marca la promoción de descenso-. Los de Javi Rozada -no se sentará hoy en el banquillo por sanción- necesitan una victoria en un campo complicado para llegar con opciones a las últimas dos citas. Después del encuentro de hoy le quedarán dos asequibles: ante el Racing en el Tartiere, que ya es campeón, y contra el Durango, equipo ya de Tercera División. Ahora están a cuatro puntos del Barakaldo, que ocupa la última plaza que da acceso a la promoción. Los vascos, por su parte, reciben al Amorebieta, que tiene casi a punto la salvación matemática. Los de Rozada juegan sin presión, no hacen cuentas, pero con la ambición suficiente como para lograr un pleno de victorias en los partidos que quedan. Hoy ante el Izarra seguirán sin poder con uno de sus mejores hombres en la temporada, el máximo goleador Ernesto, por un desafortunado esguince de rodilla en un entrenamiento. El Vetusta tiene la baja por sanción de Javi Mier.