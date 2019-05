Carapaz hace historia en la Vuelta a Asturias

El ecuatoriano Richard Carapaz entró ayer en la historia de la Vuelta a Asturias al ser el primer corredor que consigue la victoria en la general en dos ediciones consecutivas. Desde la primera edición de la carrera asturiana, celebrada en 1925, cuatro corredores lograron el doblete, pero siempre en ediciones alternas. El primero fue Ricardo Montero (1926-28), luego lo consiguió Bahamontes (1955-57); Rupérez lo hizo en las ediciones de 1980 y 1984, mientras el último que lo consiguió fue Juan Carlos Domínguez, en 1999 y 2001.

La victoria de Carapaz es, además, el primer triunfo en una Vuelta por etapas esta temporada para el equipo Movistar. El ecuatoriano se mostró feliz por su triunfo. "Ganar en Asturias es un buen título para mi palmarés y pasar a la historia de la Vuelta es algo que me emociona y me llena de orgullo. Aquí logré el año pasado mi primer triunfo en el campo profesional y poder repetirlo me llena de alegría y me da confianza de cara al Giro de Italia".

Carapaz recordó que este triunfo se fraguó en un gran trabajo realizado por el equipo en la etapa que finalizó en Cangas del Narcea. "Todo el equipo realizó un gran trabajo para dejarnos al inicio de la subida de El Acebo, y luego Landa y yo pudimos rematarlo, pero sin el trabajo colectivo no hubiese sido posible la victoria en la meta de Cangas".

Carapaz, que el año pasado consiguió una victoria de etapa y el cuarto puesto en el Giro de Italia, indicó que acude a la ronda italiana con "muchas aspiraciones y con el objetivo de poder estar en el podio final".