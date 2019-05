Dani Viejo cumple con su trámite de superar la Vuelta

Dani Viejo (Quirós, 21 años) acabó la Vuelta a Asturias después de superar varias dificultades. "Como estuve tomando antibióticos, el primer día lo pasé mal al no poder rendir bien y estar mermado. Luego ya me adapté mejor e incluso camino de Cangas del Narcea me tocó trabajar en la caza de los fugados", señala el ciclista del Euskadi Murias.

Llegar a la meta de Oviedo, según Viejo, fue "una buena cosa por la dureza del recorrido, pero no pude disfrutar de la carrera, aunque me animaron los aficionados. Ahora estoy pendiente de si correré la Vuelta a Madrid o los Cuatro Días de Dunquerke".

La Vuelta a Asturias siempre creó problemas a ciclistas por su dureza y también coronó a grandes; entre otros, Bahamontes, Bernardo Ruiz, Indurain, Theunisse, Breukink, Jalabert, Zülle, Olano y Ugrumov. Pero también otros pasaron desapercibidos en sus jóvenes pedaladas.

Para la historia queda que un tal Rick Van Looy en su primer año de profesional, en 1954, salió a correr por primera vez fuera de su Bélgica para hacer la Vuelta a Asturias con el equipo Les Sports. En un terreno tan duro no fue protagonista el temible sprinter que en su larga carrera logró más de 300 victorias, incluidas 36 etapas entre Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

Fue dos veces seguidas campeón del mundo de fondo en carretera y el primer corredor en lograr los cinco "monumentos" de las clásicas. Algo que luego consiguieron Eddy Merckx y Roger De Vlaeminck.