"Con este equipo hay que ir con la cabeza muy alta"

Javi Rozada, entrenador del Vetusta, está sancionado por lo que fue su segundo, Javier Benavides fue el que acudió ayer a la sala de prensa el finalizar el encuentro. Benavides señaló que "el partido no está marcado por la última jugada (la del penalti); un encuentro son muchas jugadas y en ellas se van acumulando méritos y deméritos. No se trata de justicia, se trata de fútbol". El técnico del equipo ovetense añadió que "no sé si fue penalti o no. Pasó un jugador por delante y vi que señaló penalti. Quiero pensar que sí lo fue".

Benavides añadió que "sabíamos que iba a ser un partido complicado. Los dos éramos conscientes de lo que significaba. Nosotros teníamos claro qué sistema teníamos que utilizar. Ejecutamos a la perfección el plan que considerábamos óptimo con cinco defensas, tres centrocampistas y dos delanteros, uno de ellos entre líneas, y así nos mantuvimos". Cuando se le preguntó a Benavides si se marchaba satisfecho señaló que "con este equipo no es posible irse descontento. Es un conjunto competitivo y tenemos que ir siempre con la cabeza alta".

El Vetusta, pese al empate, mantuvo la esperanza porque el Baracaldo, cuyo partido se inició una hora después, llegó a ir perdiendo 0-2 ante el Amorebieta, aunque al final ganó 4-3.