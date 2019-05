El Vetusta, sin opciones

Final cruel para el filial del Oviedo. El Vetusta se dejó ayer dos puntos en el último minuto en el partido ante el Izarra, que logró empatar de penalti cuando el partido parecía concluir con la victoria asturiana. El play-off se escapa para los de Javi Rozada, que se quedan a seis puntos del Barakaldo -ayer ganó al Amorebieta- a falta de seis puntos por disputarse. El equipo vasco tiene goal-average particular con los azules a favor ya que ganó los dos partidos (2-1, en su campo, y 0-1, en El Requexón).

El partido comenzó con una clara ocasión para el conjunto oviedista que salvó Julio Iriciba. Tras la ocasión llegaron unos minutos de partido más calmados y con intercambio de posesiones sin que ningún equipo llegara con comodidad a la portería contraria. La más clara de estos primeros minutos llegó en el 10 y fue a favor del Izarra. Egueras cogió el balón por la banda derecha y realizó un gran centro que no encontró rematador. Justo antes de llegar al minuto 20, el Izarra tuvo una doble ocasión de los pies de Casado y Laborda, pero ni uno ni otro pudieron batir a un Gorka que estaba siendo el jugador más destacado de los oviedistas.

A partir de ese momento el Oviedo comenzó a tener más el balón y dejó de sufrir atrás las embestidas locales para comenzar a tener ocasiones, aunque no muy peligrosas, en la portería del Izarra. El conjunto de Javi Rozada fue mejorando a medida que iban pasando los minutos, pero les costaba llegar al área rival, aun así, cada minuto que pasaba se veía a los jugadores visitantes menos nerviosos y con la intención de comenzar a hacer daño para anotar un gol y poder sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones ligueras.

El partido llegó al descanso con empate a cero en el marcador y con todo abierto en un segundo tiempo que prometía ser de los más emocionante. Tras el paso por los vestuarios llegó la mejor noticia para el Oviedo B: el primer gol del partido. Javi Cueto no perdonó en la más clara del partido para batir a Julio Iricibar. El gol fue protestado por los jugadores de un Izarra que consideraron que pudo haber falta sobre Eneko. El árbitro no consideró que la acción tenía que ser penalizada con falta y el gol subió al marcador. Tras el gol visitante llegó el dominio de un Izarra que adelantó lineas en busca del del empate. En el minuto 18 del segundo tiempo el conjunto local tuvo el gol del empate cerca. Una falta lateral ejecutada por Aritz Eguaras fue rematada por un Laborda que conectó un buen cabezazo que no encontró portería. Y cinco minutos más tarde llegó la gran ocasión local. Un centro lateral, de nuevo de Eguaras, fue rematado por Valdo en el segundo palo, pero su cabezazo salió demasiado cruzado. Minutos de nerviosismo en un Real Oviedo B que tenía el resultado que quería pero que todavía tenía 20 minutos por delante para aguantar el resultado.

Y cuando parecía que el filial del Oviedo se acabaría llevando los tres puntos del partido llegó el penalti a favor del Izarra. Un tiro desde los once metros que fue transformado por un Deivid que había ingresado en el segundo tiempo.