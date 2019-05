Maradona fracasa en México al no lograr el ascenso del Dorados

Con un gol del español Unai Bilbao, el San Luis derrotó el domingo por 1-0 a los Dorados de Sinaloa del argentino Maradona y firmó su ascenso a la Primera división del fútbol mexicano. Al vencer a los Dorados en la final del pasado Apertura y ahora en la del Clausura, el San Luis ascendió de manera automática y jugará a partir del próximo verano en primera. Patrocinado por el Atlético de Madrid, dueño del 51 por ciento de las acciones del equipo, el San Luis será reforzado con el propósito de ser protagonista en primera. "Estoy triste por los chicos, no por mí, yo gané, perdí, empaté en la vida, estuve al borde de la muerte. A mí esto no me hace nada, estoy triste por mis muchachos", señaló Maradona.