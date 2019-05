Simón: "Aún no hemos conseguido nada"

"Hemos dado un paso importante para lograr nuestro objetivo de la promoción, pero aún no he hemos conseguido nada". De este modo se mostraba Manolo Simón tras el triunfo del pasado domingo del Caudal ante el Mosconia por 4-1 y colocarse a un pasito de sellar su billete para el play-off de ascenso a Segunda B. El paso dado por el Caudal hacia asegurarse su presencia en la promoción llegó en forma de victoria pero, sobre todo, con los empates de sus máximo rivales por una de las dos plazas que restan por dilucidar en estos play-off. El Llanera y el Covadonga firmaron sendas tablas dejando a los mierenses con dos puntos por encima de ambos. Simón confesó que "es cierto que la jornada ha sido muy buena para nosotros pues a nuestra victoria se unieron los resultados de nuestros rivales, pero no debemos confiarnos porque esta semana los resultados nos acompañaron pero, a lo mejor, en otra no".

El entrenador blanquinegro quiso destacar el buen juego de su equipo contra el Mosconia, pero lo que más es que "estoy muy contento con la implicación y con el trabajo diario del equipo". El domingo, a las cinco de la tarde, los caudalistas tendrán una cita en el Hermanos Antuña ante el Llanes.