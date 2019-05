El fútbol despide a Junquera

El mundo del fútbol dio, ayer, una emotiva despedida al que fuera mítico portero del Langreo y del Madrid, Andrés Avelino Zapico Junquera (La Felguera, 1946) fallecido la madrugada del pasado lunes. La parroquia felguerina de San Pedro fue el escenario del funeral de cuerpo presente del que fuera meta del club madridista entre 1966 y 1975.

Fue una despedida emotiva para un hombre que ha pasado por ser uno de los mitos del fútbol asturiano. A este despedida no quisieron faltar ex compañeros del fútbol y una representación del Madrid encabezada por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, y por el que fuera ex compañero de Junquera, Amancio Amaro, quienes invitaron a la familia a presenciar el último encuentro del primer equipo el próximo 18 de mayo cuando se guardará un minuto de silencio en memoria del ex guardameta blanco.