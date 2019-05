Tuilla y L´Entregu pueden ser los "jueces" de la Liga

Tuilla y L´Entretu pueden ser los jueces de la Liga. Cuando restan dos jornadas para el final de la competición en el grupo asturiano de Tercera División, ambos conjuntos se medirán, mañana, a los dos conjuntos que luchan por cantar el alirón. El Tuilla se medirá a las seis de la tarde al segundo clasificado, el Marino de Luanco, y L´Entregu hará lo propio media hora más tarde con el líder, un Lealtad que mañana mismo puede proclamarse campeón siempre y cuando sea capaz de vencer a los entreguines y los marinistas no se impongan en El Candín.

Arlequinados y rojiblancos llegan a las dos últimas jornadas de Liga con los deberes hechos. Ambos tienen, prácticamente, asegurada su presencia en la próxima edición de la Copa Federación tras quedarse fuera de la carrera por entrar en plazas de promoción de ascenso, pero, ahora, les llega el turno de poder ser jueces del campeón.

Tuilla y L´Entregu se medirán, hoy, a los dos primeros clasificados. Dos conjuntos que sólo están separados por los dos puntos con que los maliayos aventajan a los marinistas. Al tener el goal-average particular igualado, tras empatar a uno en Miramar y a dos en Les Caleyes, el Lealtad tiene esta tarde su primer match-ball para cantar el alirón. Para ello necesita vencer a los de Julio Llanos y que los de Oli no sean capaces de vencer a los de Marcos Suárez. Entre tanto, "dinamiteros" y entreguines no quieren vender fácil la derrota y confían en dejar las cosas como están y que se la jueguen en la última jornada. Para ellos confían en ganar sus partidos y que el campeón de Liga se decida en el último partido.