El Telecable Gijón, sin Marta Piquero, cae en Las Rozas

Gijón, J. J.

El Telecable Gijón sigue sin asegurarse matemáticamente su clasificación para la próxima edición de la Copa de Europa. Ayer cayó en la cancha de Las Rozas en un partido en el que en las filas gijonesas no pudo estar Marta Piquero, que no se ha recuperado de la lesión. El equipo gijonés se adelantó en el marcador por mediación de Sara Lolo, pero antes del descanso la italiana Galeassi logró el empate. La propia Galeassi adelantó al equipo madrileño en la reanudación y esta vez fue Sara Roces la que estableció una nueva igualdad en el marcador. Gaete logró desviar un lanzamiento lejano de la francesa Daribó que supuso el tercer y definitivo gol ya que las gijonesas, aunque lo intentaron, no volvieron a marcar.

El próximo fin de semana el Telecable juega dos partidos: Cuencas Mineras, el sábado a las 19.15, y Alcorcón, el domingo a las 17 horas ante los que buscará los puntos que le aseguren la tercera plaza.