El Urduliz frustra el sueño del Villa de Luanco

No podrá ser. El Villa de Luanco se quedó sin ascenso a la Primera Estatal, tras perder contra el Urduliz (19-20). La dura defensa del conjunto vasco, que ha ganado los tres encuentros de la fase de ascenso, ha sido un argumento más que suficiente para obtener el ascenso. Con otra buena entrada, el conjunto asturiano tendrá que esperar al año que viene para volver a intentar una gesta inédita en su historia: el ascenso a la Primera Estatal, la tercera categoría del balonmano.

Aún con la derrota, el Villa de Luanco no ha hecho mala fase de ascenso. Venció en el primer partido al Culleredo de Galicia. Falló ayer, tras no ser capaz de remontar al férreo Balopal. Llegó a ir empatado a 14 goles a falta de diez minutos para el final de ese duelo, pero luego no fue capaz de ampliar su renta y fue derrotado.

Lo más positivo ha sido la ilusión despertada en Luanco con el modesto equipo de balonmano. Durante los tres partidos de la fase de ascenso que arrancó el viernes, el polideportivo municipal de Gozón ha registrado maravillosas entradas en todos los encuentros. Ayer sin ir más lejos, hubo gente que tuvo que presenciar el encuentro de pie. Ahora, al Villa de Luanco le toca rehacerse y pensar en el año que próximo.