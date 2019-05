Despedida con honores

Las circunstancias no fueron las mejores, con nada en juego en ningún bando y un flojo ambiente en la grada, pero el Vetusta despidió ayer la temporada como local con los mismos ingredientes que usó durante toda la campaña: alegría ofensiva y un juego atractivo para los 1.200 espectadores -alrededor de un centenar llegados de Santander- que se acercaron al Tartiere para acompañar al filial azul.

El rival, de entidad, el Racing de Iván Ania en su vuelta a Oviedo, que luchará por ser el año que viene equipo de Segunda División, jugó con varios habituales titulares y fue menos que el Vetusta de Javi Rozada durante el mayor tramo del partido.

Solo apretó al final, con resultado en contra, y consiguió igualar el marcador. El Vetusta, pues, se fue con un buen sabor de boca del Tartiere y con una gran ovación final de todos los asistentes, reconociendo el meritorio trabajo del filial en el año de su regreso a Segunda B.

A los de Rozada les faltó el play-off, el broche soñado, pero para la historia queda ya la que ha sido la mejor campaña del filial del Oviedo. El encuentro también sirvió para ver lucirse en el Tartiere a varios de los jugadores llamados a dar un paso al frente el año que viene en el primer equipo. Los Edu Cortina, Lucas Ahijado o Borja Sánchez, criados en El Requexón y llamados a aportar en el futuro, destacaron en un escenario de postín ante el líder de la categoría. El filial salió al partido mandón, descarado ante el Racing. No sabe jugar de otra manera el Vetusta. Borja Sánchez dominaba en la mediapunta y Edu Cortina -brillante final de temporada la suya- se hizo gigante en el centro del campo. El Racing lo intentaba en las alas con Cayarga y Lombardo, pero los de Ania fueron intrascendentes en los primeros 45 minutos. El Vetusta, por contra, tuvo hasta tres ocasiones en las que pudo adelantarse: un tiro de falta de Alarcón que despejó Iván Crespo, una gran volea de Lucas -un puñal en la derecha - y un mano a mano de Borja Sánchez tras un sensacional pase de Edu Cortina.

La primera parte murió sin goles, con el Vetusta crecido y el Racing sesteando. Tras el paso de vestuarios creció el mando de los de Rozada, más decididos y con la profundidad que les faltó al inicio. El principal peligro para un Racing sin posesión fueron las constantes internadas de Lucas por la banda. Tras una oleada de ataques llegó el gol azul. Fue en el 68. Lobato botó un córner desde la izquierda, Ugarte cabeceó en el área y el balón le cayó a un pillo Steven, que empujó casi en la línea. Celebró con rabia su tercer gol de la campaña el ariete, una de las promesas de la cantera, en una temporada complicada para él, a caballo entre el Vetusta y el primer equipo.

El gol del Vetusta despertó al Racing, que fue otro equipo tras verse con resultado en contra. Empezó a atacar por las alas y tuvo varias ocasiones. Ugarte sacó bajo palos y Lucas Díaz se esforzó al máximo en la portería azul. A ocho minutos del final, en una internada por la izquierda de Cayarga, anotó Dani Segovia en el área tras un centro medido del ex del Sporting. Tuvo alguna contra el Vetusta, pero el partido acabó con reparto de puntos y la despedida del Tartiere.