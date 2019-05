Salmonada en los ríos asturianos con 17 piezas, once en el Narcea

Salmonada en el Narcea, con once piezas ayer. El día más productivo de la temporada con 17 ejemplares en los ríos salmoneros asturianos. Los del Narcea los sacaron: Raúl Herrero, de Avilés, de 4,255 kilos; José Luis Pérez, de Langreo, 6,63; José Luis Álvarez Galán, de Grado, 6,56; Mariano Álvarez, de Láneo, 6,65; Maximiliano Martínez, de Salas, 4,5: Eduardo José Merino, de Avilés, 4,815; Marino Díaz Vigil, de Noreña, 4,375; Pablo Rafael García, de Oviedo, 8,4; Pablo Fernández, de Guimarán (Carreño), 5,25; Gonzalo Blanco, de Gijón, 4,7, y un pescador que no dio datos, 7,5. Estos dos últimos, donados al proyecto Arca. Todos en la zona libre a cebo natural. Cuatro, en el Cares: Juan José Navaz Carrera, de Rales, 5,8, en el Seu, a cucharilla; Adolfo Cubillas, de Castañera, 5, en El Tilo, a cebo, y dos sin datos, de 4,25, en Puente Viejo, y 4,100, En Montejo. Y en el Sella, "Quico en el de la Pina", 4,61 y otro que no dio datos, 4,21. Ambos a cebo natural en libre.