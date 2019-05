Jordi Lluelles: "Ha sido un acierto venir aquí a trabajar"

El Unión Financiera Base Oviedo dio ayer por comenzada la próxima temporada. El equipo carbayón quiere iniciar lo antes posible un proyecto que tiene como gran objetivo el ascenso de Primera Nacional a División de Honor Plata. La primera pieza que han incorporado es el entrenador, que a partir de ahora será el catalán Jordi Lluelles, que releva al veterano técnico asturiano Falo Méndez.

El club quiso presentar a su nuevo entrenador ayer en un acto al que acudió también el presidente del Base Oviedo, Pepe Rionda. Para el dirigente del club, la incorporación de Lluelles es algo para celebrar: "Hoy (por ayer) es un día muy especial para mí porque presentamos a un entrenador, lo que supone el principio de una etapa". Para el presidente del conjunto carbayón, el objetivo de la próxima temporada está claro: "Este nuevo entrenador es una forma que tenemos para llegar al final que pretendemos, que es subir a Plata". Esta temporada, el Unión Financiera se había marcado el objetivo de al menos llegar la fase de ascenso, algo que no consiguió por muy poco. "Esta temporada hemos quedado muy cerca" , reconocía el presidente.

A continuación, el nuevo entrenador del Base Oviedo tuvo palabras de entusiasmo acerca del nuevo proyecto que encabeza: "Lo primero que quiero es agradecer al Oviedo la posibilidad de iniciar esta nueva etapa, este nuevo proyecto". Explicaba el nuevo entrenador del Unión Financiera que mucha gente dentro del mundo del balonmano le recomendó que aceptara esta oferta. "Me dijeron que era un gran club, que la gente es muy cercana y que me iba a sentir como en mi casa. Después de conocer al grupo de trabajo realmente me siento muy a gusto en Asturias, muy contento, y considero que ha sido un acierto el haber venido aquí a trabajar. Es un gran honor", añadía.

Lluelles reconoció que ya trabaja en la confección de la plantilla: "Hay que empezar a trabajar poco a poco, lo primero es la confección de la plantilla, dentro de poco empezarán los anuncios de la renovaciones y posibles fichajes. Estamos trabajando para preparar este gran proyecto, esta gran Liga, sobre todo con la visión de lo que es la regularidad y llegar a un play-off".