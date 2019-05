La Vuelta salda la cuenta pendiente con La Cubilla

"La Cubilla era una cuenta pendiente con los aficionados", destacó ayer Javier Guillén en la presentación de una de las etapas más atractivas de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Guillén, director general de la prueba, presentó ayer en Pola de Lena la etapa con final en la Cubilla, la última de las tres que habrá en Asturias, junto al director general de Turismo y Comercio del Principado, Julio González Zapico, y la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez.

Javier Guillén desveló que "llevábamos años con intención de hacer este final de etapa en La Cubilla. Es una etapa muy demandada, yo diría que la más demandada por todos los aficionados al ciclismo. Era, por tanto, una cuenta pendiente con los aficionados y por fin lo hemos conseguido después de mucho trabajar con una perspectiva adecuada entre el Principado y el Ayuntamiento de Lena".

"La Cubilla no es un puerto que vaya a dejar indiferente a nadie", continuó Guillén, "porque no es un puerto normal. Cuando se habla de la calidad de los puertos en España, se nos dice que no tenemos puertos largos. Pues La Cubilla según donde pongamos el metro, puede tener 18 kilómetros o 28. Se dice que es un puerto tipo Tour y yo creo que es un puerto tipo Asturias, o tipo Vuelta. Lo podrán comprobar ustedes el 9 de septiembre. Este puerto no tiene nada que envidiar a ningún otro".

Guillén valoró el territorio de Asturias. "Creo que no existe ningún lugar en el mundo que pueda mostrar una carta de presentación como ésta, con La Cubilla, los Lagos, el Angliru, o El Acebo que subiremos el día anterior. A los que habría que sumar Les Praeres, La Farrapona, el Naranco o Cotobello. Creo que no hay un racimo de puertos más sorprendente o importante en el mundo como el que tenemos en Asturias".

Según Javier Guillén "situamos esta es una etapa en el tercer fin de semana de la Vuelta. Nos va a indicar quien no va a ganar la carrera. Esta etapa es tan decisiva que, aunque como director de la carrera no me gustaría, cabe la posibilidad de que quede sentenciada ahí. Si sucede será algo espectacular. Estamos hablando de una de las etapas más duras de la Vuelta, con 4.000 metros de desnivel, cuatro puertos de montaña, los tres últimos de primera categoría, y con todos los elementos para que sea espectacular".

El director de l aVuelta resaltó que "este año tendremos en Asturias dos etapas reales: El Acebo será la etapa rey y La Cubilla, la reina. Y dejo a los asturianos que decidan cual prefieren. El 9 de septiembre será para La Vuelta un día histórico y ojalá seamos capaces de hacerlo lo suficientemente bien como para que La Cubilla forme muchas más veces parte de La Vuelta".

Julio González Zapico quiso agradecer a Unipublic el esfuerzo que hace año tras año para traer La Vuelta a Asturias y destacó la importante promoción que ofrece al Principado la prestigiosa prueba. "Contribuye a descubrir para el gran público enclaves que se convierten en iconos para el ciclismo, algo que esperamos que ocurra también con La Cubilla".

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, destacó el trabajo que se viene realizando en favor del ciclismo desde hace muchos años en el concejo, con el Club Ciclista Puerta de Asturias a la cabeza de un sinfín de pruebas para todas las categorías y disciplinas. Álvarez agradeció a los organizadores y al Principado que eligieran este final "porque el 9 de septiembre pondremos a Lena en el mundo", dijo.