El Navarro y el Stadium apuran hasta el final sus opciones de ascenso

"Estamos deseando que llegue el partido". El vestuario del Navarro cuenta las horas para su encuentro frente al Astur del domingo (17.00 horas). Los de Héctor Suárez Bayón saben que les espera un campo de Tabiella lleno hasta la bandera que, como ellos, querrá festejar el retorno a Tercera seis años después. La fórmula la tienen clara: No vale otra cosa que no sea la victoria para culminar la temporada.

Los de Valliniello son, con el Urraca, los dos únicos aspirantes al ascenso a Tercera -el Vallobín ya ha confirmado su promoción- que dependen de sí mismos. Si suman tres puntos, ascienden. "La gente está muy motivada y con muchas ganas de jugar", asegura el entrenador azulgrana, que reconoce que entrenar estos días "es más fácil si cabe": "Es el partido que todos quieren jugar".

Pese a ello, Suárez Bayón quiere alejar a los suyos de euforias y presiones. "Tenemos que abstraernos de todo", asegura el entrenador del Navarro, que hoy completará el último entrenamiento antes de la gran final del domingo.

El Navarro espera llenar las gradas de Tabiella. Además, la directiva del club quiere que el encuentro sea una gran fiesta para el fútbol avilesino. Por ello, han puesto entradas gratis y animarán con música los prolegómenos del encuentro.

Las opciones de ascenso del Avilés Stadium pasan por vencer y esperar que "pinchen" Lenense y Navarro. Por eso su entrenador, Lucho Valera, lo tiene claro: "Toca ganar y esperar. No hay más". El técnico no quiere que los suyos pierdan la concentración durante el encuentro y por eso ha prohibido los móviles en el banquillo, como ya hiciera la semana pasada. "Hay que confiar en que acompañarán los resultados. Si no es así tocará felicitar a los rivales, porque demostrarán que han sido mejores", concluye.