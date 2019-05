Hernán: "Necesitamos el apoyo de los nuestros"

Mañana se cierra la temporada para el Unión Popular de Langreo pero los pupilos de Hernán Pérez aún tienen un reto una vez sellada hace semanas la salvación. Un empate ante el Leioa clasificará a los azulgranas para la próxima edición de la Copa del Rey. El cuadro de Ganzábal necesita un único punto para terminar entre los siete mejores equipos del grupo, excluyendo a los filiales. Ese es el gran objetivo para concluir una temporada ya de por sí de sobresaliente. Hernán Pérez lo sabe pero avisa que "no será nada sencillo. Estamos muy justos de efectivos y ahora es cuando necesitamos más a nuestra afición. Sin su apoyo será imposible clasificarnos para la Copa".

A lo que se refiere Hernán es que contará con las bajas ya sabidas de los lesionados Jorge y Allyson pero es que además se unen los sancionados Samba, Álvaro Cuello y Zubiri. Así, "estaremos muy justos de gente y de fuerzas pues la temporada ha sido muy larda" y por ello pide el soporte "de nuestra afición porque sin ellos serán imposible".

A los azulgranas les sirve un punto ante un Leioa que ya tiene su billete competo asegurada pero, además, los de Hernán también estarán muy pendientes del encuentro entre el Calahorra y la Gimnástica de Torrelavega. En el caso de que los riojanos no consigan la victoria, la clasificación para la Copa será matemática, independientemente de lo que suceda en Ganzábal.

Al margen del gran objetivo de la Copa el duelo de mañana puede ser el último de Hernán en el banquillo del Nuevo Ganzábal. El ovetense termina contrato y es uno de los entrenadores de moda en la categoría. Hernán no quiere valorar nada "porque quiero acabar la temporada con el billete para la Copa. Luego hablaremos. Primero lo haré con el Langreo para hablar del proyecto y luego analizaremos lo que pueda surgir pero, repito, hasta que no acabe la temporada no hablaré con nadie".