Dos puestos de promoción entre Caudal, Covadonga y Llanera

Tres equipos -Caudal, Covadonga y Llanera- se van a jugar las dos últimas plaza de promoción de ascenso en la última jornada. En estos momentos se clasifican Caudal, que es tercero con 72 puntos, y Covadonga, cuarto, con 70 puntos. Pero el Llanera, quinto, también con 70 puntos, tiene aún sus opciones.

Al Caudal le basta con ganar o empatar en el encuentro de hoy en el campo del San Martín, que ya está salvado. Solo una derrota y las victorias del Llanera en el campo del Lealtad y del Cova en casa ante el Colunga le dejarían fuera de la lucha por subir. Mucho más rocambolesco es el caso de los otros dos implicados.

Al Covadonga no le basta con ganar su partido para asegurarse la cuarta plaza. El conjunto ovetense necesita, además, que el Caudal no empate. Y es que los ovetenses saldrían perjudicados en un posible triple empate con Llanera y Caudal. Si los mierenses empatan y ganan Llanera y Covadonga, la clasificación daría un vuelco (se desempataría haciendo una liguilla con los resultados cosechados entre los tres equipos implicados), siendo el tercero el Llanera, el cuarto el Caudal y el quinto el Covadonga. En cambio, cualquier resultado que no sea un empate del Caudal sirve al equipo de Fermín para clasificarse haciendo lo mismo que el Llanera, al que superan en el goal-average particular. El Llanera, por su parte, necesita o bien sumar más que el Covadonga en esta última jornada o bien llegar al mencionado triple empate o bien quedarse igualado a puntos con el Caudal, al que tiene el goal-average particular ganado. Por lo tanto, las opciones del Llanera subirían mucho si el Caudal empatara.

También queda por decidir una plaza de descenso entre Madalena y Gijón Industrial. Los de Morcín, que visitan al descendido Uni, tienen un punto más que los gijoneses, que reciben al Condal. En caso de empate a puntos, el descendido sería el Madalena.