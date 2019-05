El Caudal cumple

Victoria clara y contundente del Caudal para asegurarse la clasificación para la promoción de ascenso, algo que hará como tercer clasificado, frente a un San Martín que ya tenía asegurada la permanencia y no se jugaba nada.

En la primera parte, el Caudal tuvo un dominio incontestable. La primera ocasión clara fue tras una falta lateral lanzada por Camporro, que remató Mendi de cabeza alto.

El Caudal seguía dominando, mientras el San Martín se defendía. A cinco minutos del descanso, otro remate de cabeza de Álex se fue fuera por centímetros.

Las llegadas eran constantes, sobre todo por mediación de Cris y Davo. En el 43 Cris se plantó solo y la mandó fuera con todo a favor. El encuentro llegó al descanso con tablas, sin excesivo peligro para el San Martín. Los locales tuvieron su oportunidad al salir de vestuarios, gracias a una ocasión de Riki delante del portero. El atacante la picó demasiado y salió fuera. A partir de esa jugada el San Martín lo intentó sin oportunidades claras para desnivelar la balanza.

En el minuto 60 los locales tuvieron que plantar cara con un hombre menos por la expulsión de Riki, por doble amarilla, tras protestar una falta al árbitro. La expulsión inclinó la balanza hacia el lado visitante y llegaron los goles. El primer tanto fue en el 72, obra de Cris en una jugada por la banda izquierda que culminó con un disparo cruzado raso al que nada pudo hacer el guardameta local. Cuando quedaba solo un minuto, los visitantes lanzaron una peligrosa falta lateral donde Omar, libre de marca en el segundo palo, remató fuerte con la pierna derecha en una gran volea.

Tres minutos después, en el 92, el Caudal dirigió una gran contra por la banda izquierda. Cris dejó solo a Borja, que venía desde atrás. Éste disparo fuerte y sentenció el partido.

No hubo tiempo para más. El Caudal jugará un año más la promoción de ascenso a Segunda B y el San Martín, que no se jugaba nada, tiene la permanecía asegurada. El año que viene competirá con un nuevo entrenador, ya que Julio Armiella, técnico esta campaña, ya anunció que no seguirá al frente del equipo.