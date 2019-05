No hubo milagro para el Stadium. Los avilesinos hicieron los deberes y vencieron por 1-0 al Atlético Lugones, pero las victorias del Navarro y del Lenense les relegan a la quinta plaza en la que comenzaron la jornada. El ascenso de los de Lucho Valera pasa ahora por que dos equipos asturianos de Tercera suban a Segunda B.

No querían sorpresas los avilesinos y no las hubo en el Muro de Zaro. Los locales pusieron la balanza del encuentro a su lado a los 16 minutos. A partir de ahí sólo les quedaba esperar a ver qué pasaba en otros campos. Y las noticias no eran buenas. El Lenense también comenzó ganando desde bien pronto, lo que dinamitaba toda opción de llegar a Tercera esta temporada.

Pese a ello, la entidad avilesina hace un balance positivo de su debut en la Preferente asturiana. El asalto a la Tercera tendrá que esperar hasta la próxima campaña.