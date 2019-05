La intensidad desequilibra

El Sporting B de Manolo Sánchez Murias cerró la temporada con derrota. Un resultado que no empaña la labor del técnico al frente de un filial que estaba a la deriva y que, tras su llegada, logró sumar 17 de los 27 puntos puestos en juego. Unos dígitos que le han servido para salvar la temporada con una permanencia holgada y que, por momentos, pareció complicada de conseguir. Con nada en juego para los rojiblancos y sí para su rival de ayer en Mareo, el Amorebieta, los vascos demostraron un punto mayor de intensidad y sellaron en Gijón una victoria (0-1) que les llevará a participar en la próxima edición de la Copa del Rey.

No tuvo un mal inicio el conjunto rojiblanco que no en vano, se adueño del balón en los primeros compases ante un Amorebieta que no se comprometió en ningún momento en su zona defensiva, con despejes sin contemplaciones para cerrar sus líneas ante las intenciones rojiblancas de combinar y hacer daño. Pero con el paso de los minutos el Sporting B se fue difuminando y el equipo vasco comenzó a ganar terreno y moral ante una posibilidad histórica para la entidad.

El primer aviso del Amorebieta rozó el gol. Fue Ortega el que lo probó con un potente disparo desde la frontal que se fue ligeramente desviado sobre la meta de Javi Benítez, que alargó su estirada mientas veía como el balón no cogía portería. No se encontraron los rojiblancos, ni mucho menos, con un equipo encerrado en su área ya que el Amorebieta mostró descaro y puso sobre el césped del campo número uno de Mareo alguna acción desequilibrante, teniendo una buena presencia en el área rival. Repitió fortuna de cara a gol con Tascón, pero respondió con solidez Javi Benítez.

Los dos equipos mostraron un buen orden táctico, tratando de no descomponerse, pero el Amorebieta tenía un punto más de intensidad y contabilizaba un mayor número de ocasiones ante un Sporting B que iba a menos en el tramo final de la primera parte.

La imagen se repitió en la segunda parte, jugando el Amorebieta con asiduidad en terreno sportinguista, que notaba la ausencia de Pedro Díaz en la creación y salida de balón. A pesar de ello se plantó Garci ante Jon Ander, pero el meta ganó la partida con una mano providencial. Era un pequeño respiro para los de Manolo Sánchez Murias, que hasta ese momento no habían comprobado las habilidades del meta del Amorebieta. Fue un punto de inflexión porque el filial se estiró con más ímpetu.

El 0-1 frenó al filial

Pero el Sporting B se vio frenado de golpe, tras una falta lateral botada por Íker Bilbao que peinó lo justo Iturraspe hacia atrás para despistar a Javi Benítez, que no pudo detener el balón camino de su red. El 0-1 hizo mella a pesar de que el técnico gijonés buscó en su banquillo una solución dándole mayor mordiente a su línea ofensiva, poniendo toda su artillería para tratar de despedirse con un resultado positivo.

Pero el desgaste físico le pasó factura a los gijoneses que ya no tenían más gasolina en sus piernas tras una dura temporada. A ello se sumaba el factor mental, con nada en juego y con un Amorebieta que se defendía con uñas y dientes para lograr su soñado objetivo. Al final, el cuadro vasco contuvo al Sporting B para consumar su plaza en la Copa del Rey ante un filial gijonés sobre el que se abren varias incógnitas de cara al futuro, una de ellas, la de quién ocupará el banquillo rojiblanco la próxima campaña.