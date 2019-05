"Queremos descansar y luego hablaremos con el club"

Hernán Pérez no pudo reprimir su entusiasmo tras haber acabado la temporada con algo más que los deberes hechos. El técnico confesó que "a principios de temporada no pensábamos que íbamos a disfrutar tanto y sufrir tan poco". Y reconoció que "estamos muy contentos, no sólo por la clasificación para la Copa, sino por el camino que nos ha llevado hasta ella porque en ningún momento estuvimos cerca de la zona de descenso".

Con el billete para la Copa ahora llega el momento de pensar en el futuro y sobre ello confesó que "queremos descansar, por lo menos, hasta hoy. Con el Langreo no sentaremos a hablar los primeros porque merece nuestro respeto porque apostaron por nosotros cuando empezamos en esto y escucharemos a todo el mundo para decidir luego". El ovetense explicó que "estoy muy a gusto en el Langreo. Nunca podré agradecer al club y al presidente porque apostaron por mí y en los malos momentos sólo tuve apoyo".