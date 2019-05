La Federación Española de Squash estudia sancionar al club ovetense que obsequió a unas campeonas con un vibrador

"Es algo tan absurdo", dicen, que nunca se habían visto en la tesitura de tener que tomar medidas. En la Federación Española de Squash están tan asombrados como en el resto del mundo por lo sucedido en la entrega de premios del Campeonato de Asturias de Squash en categoría femenina. El Club Squash Oviedo, organizador del evento, incluyó como obsequios para las jugadoras ganadoras un kit de depilación, una lima para las durezas y un vibrador.

La increíble selección de regalos generó la protesta oficial de las deportistas ante la Federación Asturiana, que se ha sumado a la indignación general por el despropósito y por el sexismo que subyace en lo sucedido. Una indignación que sólo se ha mitigado ligeramente por el hecho de que desde el club implicado se ha pedido disculpas, reconociendo que fue "un fallo de supervisión" de los regalos, por otra parte "inapropiados y fuera de contexto totalmente", sostienen.

A falta de saber quién y por qué incluyó o seleccionó como regalos deportivos un vibrador, una lima y un kit de depilación, en una competición que no tenía como patrocinadores oficiales a las casas de los citados artículos, lo evidente es que la Federación española ha tenido que reaccionar. La secretaria general de la Federación, Paloma González, ha confirmado que el comité de disciplina deportiva de la Federación está analizando lo sucedido y es muy probable que concluya con una sanción al Club Squash Oviedo que les incapacite para organizar pruebas deportivas oficiales de la Federación nacional o regional en los próximos años. "Está en manos de nuestra asesoría jurídica", indicó Paloma González, consciente de la "gran repercusión nacional" que ha tenido un tema "tan absurdo como ese".

La Federación nacional se hace cargo del análisis y de la posible sanción disciplinaria porque en la federación regional no existe este comité. "Puede haber obsequios de todo tipo, desde cachopos a cualquier detalle, pero algo como esto no se había visto nunca", reconoció Paloma González. Desde la Federación no tiene constancia de que el Club Squash Oviedo haya organizado este año ninguna competición nacional, pero eso no quita para que no puedan emitir sanción al respecto. Sobre una posible anulación de su registro como club de squash, desde la Federación admiten que no es algo que les corresponda porque "es una entidad registrada ante la Dirección Regional de Deportes de Asturias, y algo así le correspondería al Gobierno del Principado".

Desde el propio club implicado ya se valora llevar más allá su reacción de bochorno. Tres de sus directivos ya han abandonado sus puestos de representación en la Federación Asturiana de Squash y, además, en la asamblea que celebrarán en junio no descartan que se proceda a la disolución de la entidad deportiva.