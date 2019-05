El Real Avilés negocia el "alquiler" del primer equipo con una empresa

El Real Avilés negocia con una empresa de representación la gestión del primer equipo blanquiazul para la próxima temporada. Así lo afirma el máximo accionista de la entidad, José María Tejero. El presidente quiere aplicar una fórmula similar a la que en su día se empleó con Gol Plus o IQ Finanzas: una suerte de "arrendamiento" de la primera plantilla, que el año que viene jugará en Tercera. Según el propio Tejero, mañana será el "día clave" para saber si los contactos cristalizan.

Las negociaciones con la empresa, que tal y como afirma Tejero tiene base en Baleares, comenzaron hace semanas. La idea de la firma es hacerse cargo únicamente de la primera plantilla de club. Lo que está por determinar es el cómo y sobre todo el "por cuánto". Mañana está previsto que los representantes de esta compañía se desplacen hasta Avilés para conocer las instalaciones blanquiazules y tratar de alcanzar un acuerdo o, al menos, asentar los cimientos de un futuro pacto.

Uno de los principales escollos en las negociaciones puede ser el adeudo de los salarios a la actual plantilla. Según los capitanes, la intención de los jugadores es presentar una denuncia para reclamar los meses de salario que se les deben a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). De no abonarse las deudas, de varios meses, esta reclamación devolvería al Real Avilés a un estado de sobra conocido por la entidad en las pasadas campañas: la de los bloqueos federativos y la imposibilidad de tramitar las fichas de los jugadores.

Tejero aseguró recientemente que su intención es abonar los adeudos a la plantilla en próximas fechas. También que la planificación de la plantilla arrancaría tras el final de la competición regular, un hecho que se produjo el pasado fin de semana contra el Ceares en La Cruz (1-1).

La falta de liquidez paraliza cualquier decisión a corto y largo plazo. Mientras no entre dinero en el Real Avilés, la planificación de la próxima temporada no avanzará en ninguno de los frentes. Es decir, la continuidad o no de Juanma Castañón en el banquillo, o la renovación de jugadores importantes en el esquema blanquiazul. Es por ejemplo el caso de Xavi Cencillo, quien cambió recientemente de agencia de representación.

A la espera de que la estrategia de Tejero culmine, el Avilés sigue en el mismo punto, anterior al final de competición regular.