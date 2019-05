"Regalar un vibrador es injustificable, pero se hizo sin sesgo machista"

La crisis del vibrador y sus consecuencias siguen latentes. José Luis Orizaola es el presidente de la Federación Española de Squash. El dirigente calificó de "inaceptable" y de "gran error" los regalos -un kit de depilación, una lima y un dildo- del Squash Oviedo a las campeonas de Asturias. Aunque matizó que "aunque es injustificable, creo que no ha habido mala intención y no se hizo con un sesgo machista. Fue un error".

El organismo nacional abrió expediente al conjunto ovetense. Sus servicios jurídicos investigan el caso para depurar responsabilidades. Las consecuencias pueden ser severas. "El Comité de Disciplina se va a reunir en breve. En función de los artículos que hayan quebrantado, descalificar al club puede ser una posibilidad", dijo. Orizaola es desde enero el máximo dirigente del squash en España. Tiene 62 años. Vive en Santander y es médico del Racing de Santander que entrena Iván Ania. Se enteró del terremoto después de pasar consulta, al ir a mirar el móvil. "Me empezaron a llegar todas las noticias que salieron. Resumimos todo y se lo comunicamos a nuestros servicios jurídicos. Creo que esto tiene que tener un principio y un final", explica.

Lo dice porque conoce personalmente a los implicados. "Sé que ha sido sin mala intención. Es un error que no tiene justificación. Pero ya han pedido perdón y han presentado su dimisión. Por supuesto, que ha sido lamentable, pero todo se ha magnificado", afirmó, añadiendo que "ni la Federación nacional ni la asturiana tenemos responsabilidad en lo que ha pasado". El squash es un deporte minoritario en España. Cuenta con 1.550 licencias aproximadamente. A pesar de ello, el país es una potencia europea. La selección es subcampeona de Europa tras perder en la final con Inglaterra, uno de los equipos más grandes de Europa. Además, la selección femenina es uno de los conjuntos más jóvenes del Viejo Continente, con una media de edad que no pasa de los 18 años.

Por eso Orizaola lamenta que este deporte haya adquirido tanta repercusión por lo acontecido el sábado 11 de mayo en Corvera. "Tenemos a grandes de esta modalidad, como Borja Golán, y eso apenas ha salido en los medios. Sin embargo, por esto hemos estado en todas las televisiones. Me da mucha tristeza", lamenta el mandatario por unos acontecimientos con repercusión internacional. El presidente de la Federación aprovechó para reivindicar los avances del squash en materia de igualdad. "Hace unos años, los premios económicos no eran igualitarios. Los hombres cobraban más que las mujeres. Hemos logrado cambiar todo eso. En el squash no hay desigualdad. Tenemos nuestro código ético", argumenta.

Aparte de la Federación Española de Squash, el Instituto Asturiano de la Mujer envió un comunicado a las jugadoras afectadas: Elisabet Sadó, Olaya Fernández, Marina Arraiza y Cristina Barandica. En el mismo se especifica que esta institución considera que premiar a unas deportistas con un vibrador "incumple la ley de Igualdad a nivel nacional, y la ley de Igualdad a nivel regional". Si bien, no se contemplan sanciones, ya que es la propia disposición judicial la que nos las tiene reguladas.

"Apoyamos a estas deportistas y esto no puede volver a pasar, pero tampoco es cuestión de hacer sangre. Los responsables ya han pedido perdón. La repercusión que todo esto ha tenido también tiene algo positivo. No creo que en Asturias se repita una situación similar", asevera Almudena Cueto, presidenta del Instituto Asturiano de la Mujer.