Rienda sobre la crisis del vibrador: "Estamos todavía luchando contra estereotipos que no nos merecemos"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, aseguró este jueves a propósito de la polémica por los juguetes sexuales y de higiene femenina que el Club Squash Oviedo entregó a las ganadoras de un torneo, que las mujeres aún tienen que combatir estereotipos que no merecen.

"Estamos todavía luchando contra estereotipos que no nos merecemos", declaró Rienda a la prensa en el marco de un Consejo de ministros Deporte de la Unión Europea (UE).

La presidenta señaló que "este tipo de actuaciones no son aprobadas por nadie de ninguna institución pública" y señaló que para el Gobierno "es importante dar imagen de coherencia", por lo que el anteproyecto de ley del deporte que prepara su gabinete obligará a que los premios tengan "que ser iguales para chicos y para chicas".

Los citados obsequios que recibieron las mujeres en el torneo, por los que la organización se ha disculpado ante las protestas de varias de las deportistas, eran distintos a los que recibieron los hombres, sin estereotipos de género.

La Federación Asturiana de Squash se ha posicionado del lado de las jugadoras tras conocer que al trofeo que acreditaba su condición de Campeonas del Principado de Asturias se unían premios añadidos como kits de depilación, quitapieles o estimuladores íntimos.

"A veces hay actos que no son reconocibles en ningún sitio por nadie y, de hecho, ha habido muchas dimisiones dentro de esa estructura porque han visto que la sociedad está avanzando, que necesita estar en igualdad y quitar estereotipos", agregó la presidenta del Consejo Superior de Deportes.

Rienda señaló situaciones como la expuesta hacen que sea "muy importante el anteproyecto de ley", que "renueva una ley de hace 29 años (...) que necesita adaptarse a los tiempos de hoy".

"Hay mucho por delante y en este caso el papel de la mujer es fundamental y en el cual se protege al deportista, y en este caso a la mujer, para que estas cosas como la que hemos visto no se vuelvan a repetir porque no se lo merece nadie", dijo la presidenta del CSD en un Consejo de la UE en el que los ministros europeos intercambiaron "ideas y aportaciones" para fomentar el deporte entre los jóvenes.

En ese sentido, Rienda señaló que para el Gobierno de España "es muy importante la coordinación con las Comunidades Autónomas" y se refirió a la conferencia sectorial mantenida con las regiones, que describió como una "herramienta esencial en esa coordinación de políticas".

Sobre el deporte femenino en general, declaró que este "tiene que ocupar el puesto que se merece porque durante muchos años ha estado un poco atrás y es verdad que nos falta mucha práctica deportiva con el género".

"Todas las películas están vinculadas a la participación femenina también en la práctica deportiva. En la sociedad en general, el deporte es un elemento más", concluyó.