Ter Stegen, baja en el Barça para la final de la Copa

El portero alemán del Barça Ter Stegen no estará en la final de la Copa del Rey del sábado en Sevilla, descartado porque no se recuperó de unos problemas en la rodilla derecha. En todo caso, el titular para el partido contra el Valencia ya estaba decidido, pues para los encuentros de Copa se alineó en las últimas temporadas el holandés Jasper Cillessen. Por otra parte, Aritz Aduriz, 38 años, renovó una temporada con el Athletic Club, mientras que Joaquín Caparrós no seguirá como entrenador del Sevilla, aunque continuará en el cuadro técnico del club.