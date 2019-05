El fútbol recompensa a la madre de Marcelino

Nada más terminar anoche la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Barcelona, muchas de las miradas se fueron hacia el banquillo che. Marcelino estaba exultante, el de Careñes no dejaba de abrazarse con sus jugadores y ayudantes, de saltar por todo el campo y de recibir las felicitaciones de sus rivales. El de ayer es el primer trofeo para Marcelino que se convirtió en el segundo entrenador asturiano en lograr una Copa del Rey.

Entre los más felices de la noche se encontraban, como no podía ser de otra manera los familiares de Marcelino. Su hijo, Sergio, es parte del cuerpo técnico del Valencia, pero allí también se encontraban otros mimebro de la familia García Toral. Entre ellos estaba una de las personas que más han sufrido todos estos años, Raquel Toral. La madre de Marcelino saltó al cesped del Benito Villamarín para celebrar con su hijo su primer título.

La progenitora del ex entrenador del Sporting sufrió como pocos, pero mereció la pena. Años atrás Marcelino tuvo que salir en defensa de su madre. Fue el día en el que el Villarreal, entonces dirigido por García Toral visitaba el Sánchez Pizjuán del Sevilla, uno de los ex equipos del asturiano. La celebración de un gol amarillo desde el banquillo visitante hizo que la grada del estadio sevillista se dirigiera con graves insultos. Marcelino en sala de prensa respondió al público de Nervión. "A todos los que me dijeron cosas, que sepan que no me afecta. Para nada. Mi madre no es puta, no se merece esto. Lo único que me da pena es por mi madre. Y para todos los que gritaron hijos de puta, pues muy bien".

No fue la última vez que Marcelino tuvo que sufrir las iras de un público rival. Esta misma temporada en Vallecas, el asturiano tuvo que aguantar los mismos insultos que terminaron con una investigación por parte del Valencia y del Rayo Vallecano y con dos socios del equipo madrileño expulsados del club. Marcelino aguantó estoicamente los insultos sin inmutarse.

Con todo esto la celebración de anoche sobre el cesped del Benito Villamarín fue emotiva por muchos motivos, entre ellos el de premiar también la alegría de una madre orgullosa que acompañó a su hijo en quizás el partido más importante de su carrera.