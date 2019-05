Johnny rompe otra barrera

Johnny Menéndez sufrió pero disfrutó como un niño en la media maratón de EDP-Ruta de La Reconquista disputada ayer en Cangas de Onís. Para el gijonés no era una carrera más: por primera vez iba a hacer de liebre y su objetivo era acabar en 1 horas y 50 minutos. Lo clavó y gracias a ello se convirtió en el primer corredor en España con discapacidad visual (en su caso del 81%) en hacer de liebre en una media.

"Es una carrera muy dura, ya la había hecho el año pasado, pero es complicado hacer de liebre porque al haber mucho desnivel es difícil medir el ritmo. Tuve que hacer un trabajo previo para memorizar los ritmos en cada tramo, los tres primeros kilómetros a 5.10, luego la prueba se pone más dura y hay que ir más despacio", relata el corredor, de 52 años, sobre su experiencia minutos después de cruzar la meta.

Otra de las dificultades que se encontró fue el calor que hizo ayer y la mochila que tuvo que cargar al ser liebre: "En vez de llevar un globo como en otras carreras llevaba una mochila tipo 'Tortugas Ninja' con una bandera. Los tres últimos kilómetros se hicieron duros", reconoce.

Para poder hacerlo, Johnny tuvo el apoyo de un guía, Josema Díaz, con el que corrió unido por una cuerda y que acabó casi tan contento como su compañero. "Lo ha hecho fenomenal, estoy muy orgulloso de él", contaba tras la carrera. Y, más que lo que consiguió ayer, Díaz destaca que Johnny "corre triales, que tiene mucho más mérito".

Todos ellos pertenecen a la iniciativa impulsada por Martín Fiz y Marc Hurtado "Comparte tu energía", que persigue que todas las personas con discapacidad visual que quieran hacerlo puedan correr. "Conocí a Martín Fiz y Marc Hurtado. Hice amistad con ellos y me involucré en esta iniciativa", explica Johnny. Su historia comenzó hace solo cinco años: "La enfermedad comenzó en 2009 y en 2013 me jubilaron y un día estaba con mi mujer viendo la San Silvestre de Gijón y me propuso correrla del año siguiente. Empecé a caminar y a correr, y luego conocí a Martín Fiz y a Marc Hurtado, que son los que me marcan todos los entrenamientos". Ahora tiene otros dos retos que le gustaría cumplir. Uno de ellos completar una maratón y quiere hacerlo en la próxima edición de la de Valencia. El otro es correr un duatlón en tándem.

En el tiempo que lleva, cuenta Johnny Menéndez, ha conseguido rebajar diez minutos su tiempo en la media maratón. Y no se conforma.

Toda la información de la prueba y clasificaciones COMPLETAS en:

- EDP Media Maratón "Ruta de la Reconquista"