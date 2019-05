El Caudal lo deja para Mieres

Las Palmas, L. P.

El Caudal deja para el Hermanos Antuña la resolución de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B, después de haber conseguido ayer en Las Palmas un empate sin goles ante el Unión Viera en un encuentro en el que el Caudal fue el que más cerca estuvo de llevarse el triunfo

Los mierenses tuvieron la primera ocasión en el minuto 22, en un grave error en la salida de balón de los locales, pero Camporro no aprovechó el buen pase de Cristian y envió el balón a las nubes.

Continuó atacando el Caudal. Llevó el miedo a la portería de Guanche en dos acciones prácticamente consecutivas. En el minuto 28, después de una prolongación de Borja Navarro para Cristian, el extremo zurdo encaró el área y en un recorte hacia atrás dejó clavados a sus perseguidores y sacarse una rosquita al palo largo que no subió al marcador de no ser por la estirada del guardameta insular.

Tras el descanso, continuó atosigando el equipo asturiano la meta de Guanche en jugadas aisladas. En el minuto 49 Viesca en una subida por su carril izquierdo recogió una pared de Cristian para quedarse en un dos contra uno en el área insular. El lateral intentó ceder a Borja, que esperaba con la caña para abrir la lata, pero Ramón providencialmente salvó los muebles desviando a córner tras estirarse y cortar el pase del jugador asturiano.

A medida que iba agotándose el tanque de gasolina entre los dos equipos, los balones en largo fueron menguando. Se dio paso a un juego más pausado en el que se intentaba combinar con más acierto entre los compañeros y refrescar así las piernas sin tanto desgaste como se vio en la primera mitad. Diez minutos tuvo que pasar para que se sintiera el peligro de nuevo en una de las porterías. Cristian, otra vez, y uno de los más activos del Caudal en el encuentro, gambeteó a tres jugadores del Viera para adentrarse en el área y sacar un latigazo que rechazó como un felino Álex Guanche abajo.

Los locales seguían muy atascados y no había ningún motivo para la emoción para los cerca de 600 asistentes en el Alfonso Silva más que el de coger unos rayos de sol y broncearse en vez de estar en la playa. Xiraxi estuvo a punto de poner el 1-0 en el marcador de no ser por Davo, que lejos de estar frío por no haber intervenido en toda la mañana, sacó una mano para mantener el empate.

A falta de diez minutos para el pitido final, las continuas pérdidas entre los dos conjuntos suponían las pinceladas que pintaban el lienzo de ida de esta primera eliminatoria por ascender a Segunda División B que finalizó sin goles.