Jordi Alba asegura que ha hecho la "mejor campaña" de su vida

El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba valoró ayer la temporada de los blaugranas en su campus de verano tres días después de la derrota ante el Valencia en la final de Copa. "A nivel personal he hecho una gran temporada, la mejor de mi carrera, quitando dos partidos", precisó el jugador, que se excusó porque además de "darlo todo en el terreno de juego, hay momentos en que no te salen las cosas", dijo en referencia al encuentro ante el Valencia y contra el Liverpool en Liga de Campeones. Sobre la decepción de los culés por el final de temporada, Alba dijo: "Por suerte o desgracia nos estamos malacostumbrados a ganar siempre y la historia dice que no es fácil ganar, porque cuesta muchísimo y ahora parece que ganar la Liga es una temporada perdida", añadió Alba.