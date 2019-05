Rummenigge, sobre James: "No traficamos con seres humanos"

El presidente del consejo directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, dijo que en las próximas semanas la cúpula del club analizará la situación de James Rodríguez, exjugador del Madrid, y buscará una solución "en consenso" con el jugador colombiano. El Bayern tiene una opción de compra sobre el colombiano de 42 millones de euros y en Alemania afirman que el equipo de Rummenigge podría comprar a James para luego venderlo. El mandatario desmintió esa posibilidad: "Ese no es el estilo del Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada de esta historia. El Bayern nunca ha hecho eso antes", dijo el dirigente. James, según varias informaciones, podría regresar al Madrid, aunque no fue un jugador importante para Zidane.