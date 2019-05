Por un Antuña engalanado

En el Caudal hay ganas de revancha deportiva tras una temporada irregular. La plantilla blanquinegra es consciente de que durante la Liga no ha respondido a las expectativas creadas para el que muchos consideraban como equipo a batir. Por eso, ahora quieren revertir la situación en la fase más relevante del curso: la promoción de ascenso. Los jugadores caudalistas sólo piensan en dar la cara y ascender. Para ello piden el apoyo de la afición el domingo (18 horas) en el partido de vuelta de la primera ronda de estos play-off por el regreso a la categoría de bronce del fútbol nacional tras el 0-0 de la ida ante el Unión Viera.

Yosu Camporro, uno de los capitanes de la plantilla blanquinegra, no oculta que no lleva una buena temporada: "Somos conscientes de que en la Liga no cumplimos las expectativas y que no tuvimos regularidad pero es el momento de pasar página porque nos lo jugamos todo. El objetivo siempre fue el ascenso y ahora ha llegado el momento de dar la cara y pensar en el domingo. Necesitamos que los caudalistas nos echen una mano y que el domingo el Antuña esté lleno para llevarnos a la siguiente fase", añade.

Si la plantilla entona el mea culpa centrándose en la fase realmente relevante de la temporada, el entrenador avisa de la relevancia del encuentro pero, sobre todo, de la necesidad de que el Hermanos Antuña presente una gran entrada de aficionados que sean capaces de ayudar a su plantel en el momento de la verdad. Simón destaca que: "Necesitamos a los nuestros, pero para pedir nosotros debemos ofrecer algo. El equipo va a luchar y pelar a muerte", asegura.

Si plantilla y cuerpo técnico abogan por la unión y por pensar en el objetivo del ascenso, la directiva caudalista se mantiene en ese mismo pensamiento. Los regidores blanquinegros, con su presidente a la cabeza, abogan porque el Hermanos Antuña se engalane para la ocasión y por ello han puesto en marcha la venta anticipada de entradas para el duelo del domingo a las seis de la tarde. De esta forma, los seguidores interesados en acudir el coliseo mierense pueden adquirir su localidad antes del sábado a un pecio de 8 euros mientras que el mismo domingo el precio será de 12 euros. Los afiliados al Caudal deberán pasar por taquilla para pagar 5 euros. Esta medida está encaminada a llegar a, al menos, al millar de caudalistas en el Antuña.